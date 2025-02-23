ترامب يمدح ماسك وجهود وزارة الكفاءة الحكومية

مدح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السبت، الملياردير الأمريكي إيلون ماسك وقيادته لوزارة كفاءة الحكومة خلال كلمته في مؤتمر العمل السياسي المحافظ.

وبحسب صحيفة (ذا هيل) الأمريكية، قال ترامب للجمهور: "إيلون يقوم بعمل رائع، نحب إيلون، أليس كذلك؟ إنه شخصية، مع ابنه إكس، نحب إكس"، مضيفا أنه عندما يسأل عن المنصب الرسمي الذي يشغله ماسك، يرد قائلا "وطني".

ودافع ترامب عن مرشحته لوزارة العمل لوري شافيز-ديريمر، مشيرا إليها بأنها "يسارية الميول"، وقال للجمهور: "النقابات تحبها، العمال يحبونها، إنها شخص قوي جدا". ثم أشار ترامب إلى ضرورة الحصول على دعم النقابات والمجتمع العمالي، ملاحظا: "هم جميعا صوتوا لنا، وأعتقد أنه من الجميل أن نقدم لهم شخصا في الوسط".