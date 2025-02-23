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الأحد 23 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

ترامب يمدح ماسك وجهود وزارة الكفاءة الحكومية

ترامب وماسك
ترامب وماسك
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مدح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السبت، الملياردير الأمريكي إيلون ماسك وقيادته لوزارة كفاءة الحكومة خلال كلمته في مؤتمر العمل السياسي المحافظ.

وبحسب صحيفة (ذا هيل) الأمريكية، قال ترامب للجمهور: "إيلون يقوم بعمل رائع، نحب إيلون، أليس كذلك؟ إنه شخصية، مع ابنه إكس، نحب إكس"، مضيفا أنه عندما يسأل عن المنصب الرسمي الذي يشغله ماسك، يرد قائلا "وطني".

ودافع ترامب عن مرشحته لوزارة العمل لوري شافيز-ديريمر، مشيرا إليها بأنها "يسارية الميول"، وقال للجمهور: "النقابات تحبها، العمال يحبونها، إنها شخص قوي جدا". ثم أشار ترامب إلى ضرورة الحصول على دعم النقابات والمجتمع العمالي، ملاحظا: "هم جميعا صوتوا لنا، وأعتقد أنه من الجميل أن نقدم لهم شخصا في الوسط".

وزارة الكفاءة الحكومية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الملياردير الأمريكي إيلون ماسك