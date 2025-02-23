لأول مرة.. طرح الإصدارات الدولية بمهرجان مسرح الجنوب «أون لاين»

قررت إدارة المهرجان المسرحي الدولي لشباب الجنوب برئاسة الناقد الفنى هيثم الهواري، نشر الإصدارات الدولية فى الدورة التاسعة من المهرجان "أون لاين".

وقالت سارة هيثم المدير التنفيذي للمهرجان، إن هذا القرار جاء بعد تلقي إدارة المهرجان طلبات كثيرة من المسرحيين والمثقفين وطلاب قسم المسرح داخل مصر وخارجها بتوفير الإصدارات الجديدة لهم "أون لاين" التى يتم نشرها أثناء فعاليات المهرجان.

وأضافت «هيثم»، أن إدارة المهرجان تواصلت مع مؤلفي الإصدارات الدولية والذين أبدوا موافقتهم على نشر الكتب أون لاين لتوفيرها لأكبر عدد من المسرحيين وكذلك للأبحاث العلمية وهذه الإصدارات هى: عبد الصمد خانقاه رائد المسرحية الحديثة فى العراق للدكتور علي الربيعي، "المسرح السودانى فى زمن العنف" للناقد المسرحي السوداني أبو طالب محمد، "المسرح المغربي.. تطور وتاريخ" للكاتب المغربى أحمد بلخيري، النصوص الفائزة فى مسابقة د. حسن عطية للتأليف المسرحى، "عايدة علام مسيرة علم حافلة بالعطاء" للناقدة المسرحية شيماء توفيق، " 10 سنوات من الإنجازات" الكتاب التوثيقي لفعاليات المهرجان، وكتيب المهرجان الذي يتضمن تفاصيل الدورة التاسعة من المهرجان.

تحمل الدورة التاسعة اسم الدكتورة عايدة علام، والتى تحتفل بالمسرح الفلسطينى وتقام فى محافظة قنا خلال الفترة من 15 إلى 20 أبريل المقبل، برعاية وزارة الثقافة، ووزارة الشباب والرياضة، ومحافظة قنا، وبعض مؤسسات المجتمع المدني.