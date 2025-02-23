يوم الفراعنة| مواجهات حافلة للمحترفين في الدوريات الأوروبية والعربية.. الملك والأمير في ليلة الأحلام.. ثلاثي الدوري الفرنسي يبحث عن الثلاث نقاط على ملعبه.. ومواجهة مصرية بالدوري القطري برعاية الأهلي

يشهد، اليوم الأحد، مواجهات حافلة بمباريات للمحترفين المصريين في الدوريات الخمس الكبرى، بالإضافة إلى الدوريات العربية، التي حقق خلالها نجوم مصر العديد من النجاحات سواء على المستوى الفردي أو الجماعي.

ويخوض المحترفون العديد من المواجهات، أبرزها مباريات ثلاثي الدوري الفرنسي، ومواجهة مصرية بين الثنائي حمدي فتحي وتريزيجيه، فضلًا عن المباراة المرتقبة بين مانشستر سيتي وليفربول بقيادة النجمين عمر مرموش ومحمد صلاح في أول صدام بينهما في الدوري الإنجليزي الممتاز.

الملك والأمير في ليلة الأحلام

قمة الدوري الإنجليزي.. مرموش يتحدى صلاح في مواجهة حاسمة بين مانشستر سيتي وليفربول

تترقب جماهير كرة القدم في جميع أنحاء العالم مباراة قمة الدوري الإنجليزي الممتاز بين مانشستر سيتي وليفربول والتي تقام، مساء اليوم الأحد، على ملعب الاتحاد في إطار منافسات الجولة السادسة والعشرين من مسابقة البريميرليج.

عمر مرموش - محمد صلاح

يدير الحكم أنتوني تايلور مباراة قمة الدوري الإنجليزي، التي تشهد مواجهة خاصة بين نجمين مصريين، هما محمد صلاح نجم ليفربول، وعمر مرموش لاعب مانشستر سيتي، على الرغم من أن مرموش انتقل حديثًا إلى السيتي والبريميرليج، إلا أنه استطاع جذب الأنظار إليه في الفترة الأخيرة، خاصة بعدما ظهر في 6 مباريات فقط حتى الآن مع مان سيتي في جميع البطولات، مسجلًا خلالها 3 أهداف «هاتريك»، وضع به اسمه في سجلات تاريخ ناديه والدوري الإنجليزي بصفته لاعبًا مصريًا على مستوى ودرجة كبيرة من الاحترافية.

تنطلق مباراة مانشستر سيتي ضد ليفربول في السادسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، وسط أهداف ورغبات مختلفة للفريقين، اللذين يسعيان لتحقيق أقصى استفادة من اللقاء، حيث يدخل الريدز بقيادة صلاح باحثًا عن الثلاث نقاط؛ من أجل مواصلة الابتعاد بصدارة الدوري الإنجليزي بعيدًا عن ملاحقة أرسنال صاحب مركز الوصافة حتى الآن، بينما يخوض السماوي المواجهة طامحًا في حصد نقاط المباراة كاملة؛ من أجل الاحتفاظ بمركز متقدم ضمن الأربعة الكبار هذا الموسم، بعدما حقق العديد من النتائج السلبية خلال الموسم الجاري 2024-2025، كما يأمل في مواصلة التواجد خلف ثنائي القمة ليفربول وأرسنال، في محاولة منه لاستغلال تعثرهما والدخول في المنافسة من جديد على اللقب، وكذا لحجز مقعد مؤهل لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

محمد صلاح - عمر مرموش

وتعتبر مباراة مانشستر سيتي وليفربول مواجهة حاسمة قد تحدد معالم المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي بالموسم الحالي، حيث إن خسارة السيتي من الريدز، قد تبعده بشكل كبير ورسمي عن المنافسة على درع الدوري الأقوى في العالم، كما إن ليفربول يتطلع لتوسيع فارق النقاط مع أرسنال للاقتراب رويدًا من معانقة المجد، واستعادة الانتصارات من جديد بعد تعثره أمام أستون فيلا في المباراة الماضية.

يتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 61 نقطة بفارق 8 نقاط عن أرسنال، لكنه لعب عدد مباريات أكبر من الأخير بفارق مباراة وحيدة وذلك قبل انطلاق الجولة الـ26 من المسابقة، بينما خاض مانشستر سيتي 25 مباراة حصد خلالها على 44 نقطة، وتعرض لـ7 هزائم تحت القيادة الفنية لمدربه الإسباني بيب جوارديولا.

المواجهة الأولى بين عمر مرموش ضد محمد صلاح

وبالنسبة إلى محمد صلاح، فإنه يعد من أبرز اللاعبين في تاريخ الدوري الإنجليزي وأحد أفضل اللاعبين في العالم في الفترة الأخيرة، بعد أن أظهر أداء رائعًا مع ليفربول خلال المواسم الماضية، واستطاع صلاح أن يحطم العديد من الأرقام القياسية مع الريدز، إذ يتصدر صلاح قائمة الهدافين هذا الموسم برصيد 24 هدفًا بفارق 5 أهداف عن أقرب ملاحقيه النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم مان سيتي، كما أن الفرعون المصري الملقب بـ«الملك» عند جماهير ناديه يتواجد على قمة قائمة صانعي الأهداف بـ15 هدفًا.

أما عمر مرموش، فهو اللاعب الذي يمتلك إمكانات فنية رائعة وسرعة كبيرة، ولفت الأنظار في الدوري الألماني بعد تألقه مع آينتراخت فرانكفورت قبل أن ينتقل إلى مانشستر سيتي في فترة الانتقالات الشتوية الماضية في صفقة قياسية.

محمد صلاح - عمر مرموش

وعلى الرغم من أن مرموش لم يشارك بشكل أساسي مع السيتي حتى الآن تحت قيادة جوارديولا، إلا أن مرموش دائمًا ما يثبت قدرته على التأثير في المباريات عند مشاركته، ففي مواجهة السيتيزنز أمام حمر الميرسيسايد سيكون مرموش مطالبًا بالاستفادة من أي فرصة يحصل عليها لإظهار قدراته أمام لاعبين كبار مثل محمد صلاح، خاصة في ظل غياب محتمل لهداف الفريق إيرلينج هالاند، الذي يعاني من الإصابة التي لحقت به أمام نيوكاسل يونايتد في البريميرليج، والتي شهدت على توقيع مرموش على هاتريك تاريخي بعد 3 مباريات فقط في الدوري الإنجليزي، ليصبح صاحب رابع أسرع هاتريك في تاريخ نادي مانشستر سيتي، وثالث لاعب عربي ينجح في تسجيل هاتريك بالبريميرليج، وثاني لاعب مصري يسجل هاتريك في مباراة واحدة في الدوري الأقوى في العالم، كما صار مرموش أول لاعب مصري يسجل 3 أهداف في شوط واحد في الدوري الإنجليزي.

ثلاثي الدوري الفرنسي يبحث عن الثلاث نقاط على ملعبه

مصطفى محمد في محاولة لإبعاد نانت عن دوامة الهبوط

يستضيف فريق نانت بقيادة مهاجمه المصري مصطفى محمد، نظيره لانس على ملعب لا البوجوار في الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، في مباراة تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الثالثة والعشرين من بطولة الدوري الفرنسي.

وعلى الرغم أن مصطفى محمد لم يشارك كثيرًا هذا الموسم مع نانت تحت قيادة المدير الفني أنطوان كومباري، إلا أنه بدأ في الظهور بشكل أساسي مؤخرًا، حيث لعب حتى الآن 19 مباراة من أصل 22، سجل خلالها 3 أهداف، إذ لعب 6 مباريات أساسيًا و13 بديلًا.

مصطفى محمد

ويأمل مصطفى محمد مع رفاقه في نانت، لإبعاد الكناري عن دوامة الهبوط، التي عانى منها الفريق في الموسم الماضي ونجا منها في الجولات الأخيرة، حيث يحتل زملاء مهاجم المنتخب الوطني المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 21 نقطة، بفارق 3 نقاط فقط عن أول مراكز الهبوط، وذلك قبل انطلاق الجولة الـ23 من مسابقة «ليج 1».

«كوكا» يتطلع لانتشال لوهافر من القاع

يتطلع النجم المصري أحمد حسن «كوكا»، مهاجم لوهافر لانتشال فريقه من الهبوط للدرجة الأدنى بحصد الثلاث نقاط من ضيفه تولوز، وبدء رحلة الهروب من منطقة الهبوط.

يستقبل «كوكا» رفقة لوهافر فريق تولوز على ملعب جول ديشاسو، في السادسة والربع مساء بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الـ23 من بطولة الدوري الفرنسي.

شارك «كوكا» في 5 مباريات مع لوهافر في الدوري الفرنسي، سجل خلالها هدفًا، علي الرغم أنه لم يشارك بصفة أساسية مع فريقه، وذلك بعدما انضم إلى لوهافر خلال فترة الانتقالات الشتوية المنقضية، قادمًا من ريو آفي البرتغالي على سبيل الإعارة لنهاية الموسم.

كوكا

ويحتل لوهافر المركز السابع عشر قبل الأخير في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 17 نقطة، بينما يتواجد تولوز في المرتبة العاشرة وفي رصيده 27 نقطة، بعد خوض كل منهما 22 جولة.

محمد عبد المنعم في ظهور محتمل مع نيس ضد مونبلييه

ويستعد محمد عبد المنعم للظهور مع فريقه نيس أمام مونبلييه في المباراة، التي تجمع الفريقين في السادسة والربع مساء بتوقيت القاهرة، والتي يحتضنها ملعب أليانز ريفييرا.

ويخوض نيس اللقاء بقيادة محمد عبد المنعم، بعدما اقتحم المربع الذهبي في الدوري الفرنسي في الجولة قبل الماضية بالفوز على لانس، كما استمر في انتصاراته بإسقاط لوهافر في فخ الهزيمة بثلاثية مقابل هدف.

وقد يظهر محمد عبد المنعم في تشكيل نيس الأساسي ضد مونبلييه؛ نظرًا لحصول زميله ملفين بارد على البطاقة الحمراء في المباراة الماضية، وقد يسجل مشاركته العاشرة هذا الموسم في الدوري الفرنسي مع نيس، وذلك بعدما انضم إلى النسور بعقد لمدة 4 سنوات خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادمًا من الأهلي، في صفقة بلغت قيمتها 4.5 مليون دولار.

محمد عبد المنعم

يحتل نيس المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 40 نقطة، بينما يتذيل مونبلييه الترتيب بـ15 نقطة، قبل انطلاق الجولة الثالثة والعشرين من مسابقة «ليج 1».

مواجهة مصرية في الدوري القطري برعاية كأس العالم للأندية 2025

«النواخذة» بقيادة حمدي فتحي يستضيف «الرهيب» المتسلح بتألق «تريزيجيه»

ينتظر عشاق الساحرة المستديرة في مصر والوطن العربي، المواجهة المصرية بين الثنائي حمدي فتحي ومحمود حسن تريزيجيه، حينما يستضيف الوكرة نظيره الريان على ملعب استاد الجنوب، في إطار منافسات الجولة السادسة عشرة من بطولة الدوري القطري.

حمدي فتحي - تريزيجيه

يستقبل الوكرة بقيادة حمدي فتحي اليوم الأحد في السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، الريان المتسلح بتألق محمود حسن تريزيجيه، في مواجهة قوية لتحسين مركز كل منهما في جدول ترتيب الدوري القطري.

يدخل الريان قبل انطلاق الجولة 16، وهو يتواجد في المركز الثامن في الدوري القطري برصيد 18 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن الوكرة صاحب المركز التاسع، ما يصعب من مباراة الفريقين بتواجد الثنائي المصري فتحي وتريزيجيه، اللذين تقابلا في مباراة الدور الأول التي انتهت بفوز النواخذة بثنائية دون رد.

حمدي فتحي

شارك حمدي فتحي في 15 مباراة حتى الآن مع الوكرة، لم يسجل خلالها أي هدف، لكنه صنع هدفًا وحيدًا، بينما خاض تريزيجيه مع الرهيب 12 مباراة في الدوري القطري، أحرز خلالها 3 أهداف وقدم 3 تمريرات حاسمة.

وأسهم تريزيجيه في تأهل الريان إلى دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، لكن ودع حمدي فتحي رفقة الوكرة منافسات بطولة دوري أبطال آسيا 2، بعد الخسارة من التعاون السعودي في دور الستة عشر.

تريزيجيه

الغريب أن الثنائي المصري قد يخوضان المواجهة الأخيرة، التي تجمعهما أمام بعضهما قبل انضمامهما إلى صفوف النادي الأهلي مجددًا في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

انضم محمود حسن تريزيجيه إلى الريان القطري لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة قادمًا من طرابزون سبور التركي، خلال الميركاتو الصيفي الماضي، وذلك قبل أن يعود إلى النادي الأهلي بعد نهاية الموسم الجاري بعقد لمدة 5 سنوات.

أما حمدي فتحي فانتقل إلى الوكرة القطري، قادمًا من الأهلي في صيف 2023 بعقد لمدة 4 مواسم، ومن المقرر عودته إلى الأهلي للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

بقيادة «النني».. الجزيرة ضيفًا على النصر في الدوري الإماراتي

يحل فريق الجزيرة، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري محمد النني، اليوم الأحد، ضيفًا على نظيره النصر، في مباراة تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة السابعة عشرة من بطولة الدوري الإماراتي.

يستقبل فريق النصر نظيره الجزيرة بقيادة النني على ملعب استاد آل مكتوم، في لقاء ينطلق في السادسة والربع مساء بتوقيت القاهرة.

وشارك محمد النني في تدريبات الجزيرة استعدادًا لمواجهة النصر، وأظهر كامل جاهزيته للمباراة المرتقبة بين الفريقين.

ويعتمد المغربي الحسين عموتة، المدير الفني لفريق الجزيرة على النني في تشكيله الأساسي، سواء في مركزه وسط الملعب أو الاستعانة به في مركز قلب الدفاع لتعويض الغيابات.

خاض النني 13 مباراة في الدوري الإماراتي مع الجزيرة هذا الموسم، سجل خلالها هدفًا، وقدم تمريرتين حاسمتين.

محمد النني

تعاقد الجزيرة الإماراتي مع محمد النني في فترة الانتقالات الصيفية الماضية في صفقة انتقال حر، بعدما انتهى عقده مع أرسنال الإنجليزي مع نهاية الموسم الماضي.

يحتل الجزيرة المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإماراتي برصيد 24 نقطة، بينما يأتي النصر في المرتبة الخامسة وفي رصيده 26 نقطة.