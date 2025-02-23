الأرصاد تحذر من طقس الأحد.. وهذه المدينة تسجل درجتين تحت الصفر

الأحد 23/فبراير/2025 - 01:10 ص

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، اليوم الأحد، طقس بارد نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، فيما يسود ليلا طقس شديد البرودة على أغلب الأنحاء.

وبالنسبة للظواهر الجوية، فمن المتوقع أن تكون هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية تمتد خفيفة إلى السواحل الشمالية الشرقية، تمتد خفيفة إلى السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة، مع نشاط رياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى 3 أمتار، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية، أما حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى 3 أمتار، والرياح شمالية غربية.



وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة، اليوم الأحد، على محافظات ومدن مصر:-

العظمى / الصغرى

القاهرة 16 10

العاصمة الإدارية 16 10

6 اكتوبر 17 09

بنهــــا 16 10

دمنهور 15 10

وادى النطرون 17 10

كفر الشيخ 15 10

المنصورة 16 09

الزقازيق 16 10

شبين الكوم 15 09

طنطا 15 10

دمياط 15 10

بورسعيد 15 11

الإسماعيلية 17 08

السويس 17 09

العريش 14 08

رفح 14 07

رأس سدر 18 09

نخل 13 01

كاترين 11 02-

الطور 19 14

طابا 13 08

شرم الشيخ 20 13

الاسكندرية 16 11

العلمين 15 09

مطروح 15 08

السلوم 13 07

سيوة 17 07

رأس غارب 19 12

الغردقة 19 11

سفاجا 18 10

مرسى علم 20 12

شلاتين 24 15

حلايب 23 16

أبو رماد 24 15

رأس حدربة 23 16

الفيوم 17 07

بني سويف 16 06

المنيا 17 06

أسيوط 17 05

سوهاج 19 07

قنا 23 09

الأقصر 23 09

أسوان 24 10

الوادى الجديد 21 07

أبوسمبل 24 11