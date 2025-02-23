ترامب يلتقي مع نظيره البولندي ويؤكدا على التحالف الوثيق بين بلديهما

قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التقى مع نظيره البولندي أندريه دودا، في مؤتمر العمل السياسي المحافظ، السبت.

وقالت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية إنه تم نشر صور خاصة بالاجتماع قائلة إنه "كان مغلقا أمام وسائل الإعلام"، موضحة أنه "التقى الرئيس ترامب بالرئيس البولندي أندريه دودا وأكد من جديد على تحالفنا الوثيق"، مضيفًا أن ترامب أشاد بدودا "لالتزام بولندا بزيادة إنفاقها الدفاعي".

وقال ترامب في تصريحاته إنه تشرف بحضور نظير البولندي ووصف الزعيم البولندي بأنه "رجل رائع وصديق عظيم لي".

ويأتي اجتماع ترامب مع دودا في الوقت الذي تشهد فيه أزمة أوكرانيا تفاقمًا وجدلًا بين القادة الأوروبيين والولايات المتحدة.

في سياق منفصل.. قالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كارولين ليفيت، السبت، إن الرئيس دونالد ترامب تم إطلاعه بالحالة الصحية للبابا فرانسيس الذي لا يزال في المستشفى لأسباب صحية.

وكان بيان صادر عن الفاتيكان قد ذكر أن البابا دخل المستشفى منذ أكثر من أسبوع ولا يزال في حالة "حرجة" بعد إصابته "بأزمة ربو في الجهاز التنفسي" في وقت سابق من اليوم السبت. والتقى ترامب بالبابا فرانسيس خلال فترة ولايته الأولى في عام 2017. وأرسل البابا للرئيس رسالة ودية عند تنصيبه للمرة الثانية الشهر الماضي، لكنه انتقد مؤخرًا سياسة الترحيل الجماعي للرئيس في رسالة إلى الأساقفة الأمريكيين.