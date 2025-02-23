برشلونة يعود بانتصار ثمين أمام لاس بالماس في الليجا

حقق برشلونة فوزًا مهمًا خارج أرضه أمام لاس بالماس بنتيجة 2-0 في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة 25 من الدوري الإسباني، ليواصل الفريق الكتالوني مطاردة الصدارة.

دخل برشلونة المباراة باحثًا عن فوز ضروري للبقاء في دائرة المنافسة على اللقب، لكنه وجد صعوبة في اختراق دفاعات لاس بالماس خلال الشوط الأول، الذي انتهى بالتعادل السلبي دون فرص خطيرة تذكر.



استمر الضغط الكتالوني في الشوط الثاني، حتى تمكن البديل داني أولمو من فك شفرة دفاعات أصحاب الأرض بتسجيل الهدف الأول في الدقيقة 62 بعد تمريرة رائعة من النجم الشاب لامين يامال.

وفي اللحظات الأخيرة من اللقاء، وتحديدًا في الدقيقة 90+5، حسم فيران توريس النتيجة بهدف ثان بعد صناعة مميزة من رافينيا، ليؤمن النقاط الثلاث لبرشلونة.