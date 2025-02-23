ترامب: كل شئ طالته يد جو بايدن تحول إلى الفشل

هاجم الرئيس الأمريكى دونالد ترامب ـ خلال مؤتمر العمل السياسى المحافظ، السبت ـ الرئيس السابق جو بايدن، قائلًا: "إن كل شيء طالته يد بايدن تحول إلى الفشل".

وبحسب (صحيفة ذا هيل) الأمريكية، أشار ترامب إلى بايدن بوصفه "أسوأ رئيس" في تاريخ الولايات المتحدة، وقارنه بالرئيس السابق جيمي كارتر الذي توفي في ديسمبر الماضي، وقال ترامب: "جيمي كارتر توفى، توفى مؤخرا، توفى وهو رجل سعيد".

وأشارت شبكة (سي إن إن) الإخبارية الأمريكية الى أن ترامب احتفل بمرور شهر على توليه قيادة البلاد، وقال، على المسرح في المؤتمر الذي عُقد خارج واشنطن،: "إنه فى 5 نوفمبر، وقفنا فى وجه جميع القوى الفاسدة التى كانت تدمر أمريكا، أخذنا منهم السلطة، أخذنا منهم ثقتهم، فقدوا ثقتهم، تعرفون ؟ هل شاهدتم ذلك ؟ فقدوا ثقتهم، من الجميل أن نشاهد ذلك".

وأشاد بتأكيد بعض اختياراته لوزراء حكومته، بما في ذلك المدعية العامة بام بوندي ووزير الداخلية دوج بيرجوم، وإفتخر بجوانب من برنامجه السياسي، بدءا من جهود الترحيل الجماعي.