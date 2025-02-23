ads
الأحد 23 فبراير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

بقيادة «النني».. الجزيرة ضيفًا على النصر في الدوري الإماراتي

محمد النني نجم الجزيرة
محمد النني نجم الجزيرة الإماراتي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

يحل فريق الجزيرة، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري محمد النني، اليوم الأحد، ضيفًا على نظيره النصر، في مباراة تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة السابعة عشرة من بطولة الدوري الإماراتي.

يستقبل فريق النصر نظيره الجزيرة بقيادة النني على ملعب استاد آل مكتوم، في لقاء ينطلق في السادسة والربع مساء بتوقيت القاهرة.

محمد النني جاهز لمباراة النصر ضد الجزيرة

وشارك محمد النني في تدريبات الجزيرة استعدادًا لمواجهة النصر، وأظهر كامل جاهزيته للمباراة المرتقبة بين الفريقين.

ويعتمد المغربي الحسين عموتة، المدير الفني لفريق الجزيرة على النني في تشكيله الأساسي، سواء في مركزه وسط الملعب أو الاستعانة به في مركز قلب الدفاع لتعويض الغيابات.

خاض النني 13 مباراة في الدوري الإماراتي مع الجزيرة هذا الموسم، سجل خلالها هدفًا، وقدم تمريرتين حاسمتين.

تعاقد الجزيرة الإماراتي مع محمد النني في فترة الانتقالات الصيفية الماضية في صفقة انتقال حر، بعدما انتهى عقده مع أرسنال الإنجليزي مع نهاية الموسم الماضي.

يحتل الجزيرة المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإماراتي برصيد 24 نقطة، بينما يأتي النصر في المرتبة الخامسة وفي رصيده 26 نقطة.

النني الجزيرة محمد النني النصر الدوري الإماراتي مباراة النصر ضد الجزيرة اخبار النني اخبار محمد النني اخبار الجزيرة الإماراتي اخبار المحترفين اخبار المحترفين المصريين