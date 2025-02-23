ترامب يدعو الموظفين الفيدراليين للعودة إلى مكاتبهم

انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، استمرار عمل الموظفين الفيدراليين عن بُعد، مؤكدًا أن إدارته بدأت بتنفيذ تفويض يقضي بعودتهم إلى مكاتبهم.

ووفقًا لشبكة "سي إن إن"، فإن هذا القرار قد يؤدي إلى تغييرات كبيرة في بيئة العمل الفيدرالية، حيث كان العديد من الموظفين يعملون من المنزل منذ جائحة "كوفيد-19".

وأشارت مصادر مطلعة، إلى أن إدارة ترامب تعتقد أن العمل عن بُعد أثر سلبًا على الإنتاجية وكفاءة الحكومة، وأن العودة إلى المكاتب ضرورية لاستعادة الأداء الطبيعي للوكالات الفيدرالية.

في المقابل، يواجه هذا القرار انتقادات من بعض النقابات العمالية والموظفين الذين يرون أن العمل الهجين أو عن بُعد قد عزز الكفاءة وساعد في تحقيق توازن أفضل بين العمل والحياة الشخصية.

ويأتي هذا التوجيه في وقت تسعى فيه الإدارة الأمريكية إلى إعادة هيكلة سياسات العمل الفيدرالية، مما قد يؤثر على ملايين الموظفين في مختلف الوكالات الحكومية.