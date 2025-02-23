الطب الشرعي الإسرائيلي يؤكد هوية جثة «شيري بيباس» ويزعم أنها لم تقتل في غارة جوية

أكد فريق الطب الشرعي الإسرائيلي، أن الجثة التي سلمتها حركة "حماس" تعود لشيري بيباس وزعم أنها لم تقتل بسبب غارة إسرائيلية.

وقال الدكتور تشين كوجل، أحد الأطباء الشرعيين في المركز الإسرائيلي للطب الشرعي، وفقًا لصحيفة "جيروزاليم بوست" أمس السبت: "فحصنا الجثة ولم نجد أي دليل على إصابة ناجمة عن قنبلة؛ وأنها لم تقتل بسبب غارة جوية إسرائيلية".

وتم إعادة جثة شيري بيباس إلى إسرائيل من غزة مساء أول أمس الجمعة، حيث قامت حماس بنقل جثتها إلى الصليب الأحمر، ووصلت الجثة إلى معهد الطب الشرعي لإجراء اختبارات أكدت أيضا هوية جثتي كفير وأرييل بيباس.

وكانت حركة "حماس" أكدت أنه لا مصلحة لها في عدم الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار أو الاحتفاظ بأي جثامين لمحتجزين بقطاع غزة، وقامت الحركة بتسليم رفات جثة الأسيرة شيري بيباس، وقالت إنه حدث خطأ بتسليم جثة فلسطينية بدلا من "شيري" نتيجة تداخل الجثامين بسبب استهداف قوات الاحتلال للمكان الذي كانت توجد فيه عائلة بيباس مع فلسطينيين آخرين.. بينما جمدت إسرائيل اليوم عملية إطلاق سراح 602 من الأسرى الفلسطينيين في إطار الدفعة السابعة لصفقة تبادل الأسرى والمحتجزين بدعوى إجراء مشاورات أمنية.