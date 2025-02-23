اليوم.. محمد عبد المنعم في ظهور محتمل مع نيس ضد مونبلييه

يستعد المدافع المصري محمد عبد المنعم، اليوم الأحد، للظهور مع فريقه نيس أمام مونبلييه في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الثالثة والعشرين من بطولة الدوري الفرنسي.

يخوض نيس اللقاء بقيادة محمد عبد المنعم، بعدما اقتحم المربع الذهبي في الدوري الفرنسي في الجولة قبل الماضية بالفوز على لانس، كما استمر في انتصاراته بإسقاط لوهافر في فخ الهزيمة بثلاثية مقابل هدف.

وقد يظهر محمد عبد المنعم في تشكيل نيس الأساسي ضد مونبلييه؛ نظرًا لحصول زميله ملفين بارد على البطاقة الحمراء في المباراة الماضية، وقد يسجل مشاركته العاشرة هذا الموسم في الدوري الفرنسي مع نيس.

انضم محمد عبد المنعم إلى نيس بعقد لمدة 4 سنوات خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادمًا من النادي الأهلي، في صفقة بلغت قيمتها 4.5 مليون دولار.

يحتل نيس المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 40 نقطة، بينما يتذيل مونبلييه الترتيب بـ15 نقطة، قبل انطلاق الجولة الـ23 من مسابقة «ليج 1».

موعد مباراة نيس ضد مونبلييه

يستضيف فريق نيس بقيادة المدافع المصري محمد عبد المنعم، نظيره مونبلييه على ملعب أليانز ريفييرا في السادسة والربع مساء بتوقيت القاهرة.