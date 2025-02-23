إنتر ميلان يواصل انتصاراته بفوز صعب على جنوى في الكالتشيو

حقق إنتر ميلان فوزًا ثمينًا على ضيفه جنوى بنتيجة 1-0 في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة 25 من الدوري الإيطالي، ليعزز صدارته للكالتشيو ويقترب خطوة جديدة نحو اللقب.

دخل إنتر ميلان المباراة بهدف مواصلة سلسلة الانتصارات، لكنه واجه مقاومة قوية من جنوى الذي اعتمد على التنظيم الدفاعي الصارم واللعب على الهجمات المرتدة.

ورغم محاولات الإنتر، انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي دون فرص خطيرة تذكر، حيث فشل أصحاب الأرض في فك شيفرة دفاع جنوى.

استمر التعادل حتى الدقيقة 78، عندما تمكن النجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز من تسجيل هدف اللقاء الوحيد بعد تمريرة متقنة من هاكان تشالهان أوجلو، ليقود النيراتزوري لتحقيق انتصار مهم في سباق الصدارة.