اليوم.. كوكا يتطلع لانتشال لوهافر من قاع الدوري الفرنسي

يتطلع النجم المصري أحمد حسن كوكا، مهاجم لوهافر لانتشال فريقه من الهبوط للدرجة الأدنى بحصد الثلاث نقاط من ضيفه تولوز، وبدء رحلة الهروب من قاع الدوري الفرنسي.

يستقبل كوكا رفقة لوهافر، اليوم الأحد، فريق تولوز على ملعب جول ديشاسو، في السادسة والربع مساء بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من بطولة الدوري الفرنسي.

أرقام كوكا مع لوهافر

شارك كوكا في 5 مباريات مع لوهافر في الدوري الفرنسي، سجل خلالها هدفًا، علي الرغم أنه لم يشارك بصفة أساسية مع فريقه.

انضم أحمد حسن كوكا إلى لوهافر خلال فترة الانتقالات الشتوية المنقضية، قادمًا من ريو آفي البرتغالي على سبيل الإعارة لنهاية الموسم.

ويحتل لوهافر المركز السابع عشر قبل الأخير في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 17 نقطة، بينما يتواجد تولوز في المرتبة العاشرة وفي رصيده 27 نقطة، قبل انطلاق الجولة الـ23، وبعد خوض كل منهما 22 جولة.