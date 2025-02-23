اليوم.. مصطفى محمد في محاولة لإبعاد نانت عن دوامة الهبوط

يستضيف فريق نانت، اليوم الأحد، بقيادة مهاجمه المصري مصطفى محمد، نظيره لانس، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الثالثة والعشرين من بطولة الدوري الفرنسي.

وعلى الرغم أن مصطفى محمد لم يشارك كثيرًا هذا الموسم مع نانت تحت قيادة المدير الفني أنطوان كومباري، إلا أنه بدأ في الظهور بشكل أساسي مؤخرًا، حيث لعب حتى الآن 19 مباراة من أصل 22، سجل خلالها 3 أهداف، إذ لعب 6 مباريات أساسيًا و13 بديلًا.

ويأمل مصطفى محمد مع رفاقه في نانت، لإبعاد الكناري عن دوامة الهبوط، التي عانى منها الفريق في الموسم الماضي ونجا منها في الجولات الأخيرة.

يحتل زملاء مصطفى محمد المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 21 نقطة، بفارق 3 نقاط فقط عن أول مراكز الهبوط، وذلك قبل انطلاق الجولة الـ23 من مسابقة «ليج 1».

موعد مباراة نانت ضد لانس

يستقبل مصطفى محمد رفقة فريقه نانت، لانس على ملعب لا البوجوار، في مباراة تنطلق في الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة.