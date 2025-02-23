راهبات سانت ماري يُشيدن بزيارة مايا مرسي

في زيارة مميزة، شهدت اليوم مدرسة سانت ماري لحظات من الفرح والتفاؤل بحضور د. مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، التي أضاءت المكان بتواضعها وبساطتها.

ووجهت الراهبات القائمات على إدارة المدرسة بالشكر لزيارتها، قائلين: كانت الزيارة بمثابة عيد للجميع، حيث ألهمت حضورها الجميع، من طالبات وهيئة تدريس، بالكثير من الحكمة والتحدي والنجاح.

وفي كلمتها، عبرت د. مايا مرسي عن أهمية العمل من أجل مستقبل الشباب والنساء في المجتمع المصري، مؤكدة على دورها في دعم هذه الفئات الهامة.

وأشاد الجميع بالحضور الجميل للوزيرة، الذي ترك أثرًا طيبًا من المحبة والاحترام، وسط أجواء من الود والاحتفاء.

كما وجهت الشكر والتقدير لكل من ساهم في تحضير هذا اللقاء الرائع، وخصت بالذكر سير مارى تريز ميخائيل، مديرة مدرسة سانت مارى، وسير كريمة تامر، مديرة مدرسة الراعى الصالح، بالإضافة إلى هيئة التدريس وعلى رأسهم الأستاذة مارى والأستاذة منى فؤاد. وأيضًا شكر خاص لجميع الطلاب، وخاصة الأطفال الذين قدموا عروضًا جميلة.

وأعرب الجميع عن أملهم في تكرار هذه الزيارة في المستقبل، مع تمنياتهم بالتوفيق للوزيرة في كافة أعمالها ورعايتها المستمرة لمستقبل شباب مصر.