اليوم.. مواجهة مصرية في الدوري القطري برعاية كأس العالم للأندية 2025

ينتظر عشاق الساحرة المستديرة في مصر والوطن العربي، المواجهة المصرية بين الثنائي حمدي فتحي ومحمود حسن تريزيجيه، حينما يستضيف الوكرة نظيره الريان على ملعب استاد الجنوب، في إطار منافسات الجولة السادسة عشرة من بطولة الدوري القطري.

يستقبل الوكرة بقيادة حمدي فتحي اليوم الأحد في السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، الريان المتسلح بتألق محمود حسن تريزيجيه، في مواجهة قوية لتحسين مركز كل منهما في جدول ترتيب الدوري القطري.

تريزيجيه - حمدي فتحي

يدخل الريان قبل انطلاق الجولة 16، وهو يتواجد في المركز الثامن في الدوري القطري برصيد 18 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن الوكرة صاحب المركز التاسع، ما يصعب من مباراة الفريقين بتواجد الثنائي المصري فتحي وتريزيجيه، اللذين تقابلا في مباراة الدور الأول التي انتهت بفوز النواخذة بثنائية دون رد.

حمدي فتحي

أرقام الثنائي مع الوكرة والريان

شارك حمدي فتحي في 15 مباراة حتى الآن مع الوكرة، لم يسجل خلالها أي هدف، لكنه صنع هدفًا وحيدًا، بينما خاض تريزيجيه مع الرهيب 12 مباراة في الدوري القطري، أحرز خلالها 3 أهداف وقدم 3 تمريرات حاسمة.

وأسهم تريزيجيه في تأهل الريان إلى دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، لكن ودع حمدي فتحي رفقة الوكرة منافسات بطولة دوري أبطال آسيا 2، بعد الخسارة من التعاون السعودي في دور الستة عشر.

العودة إلى الأهلي في كأس العالم للأندية 2025

الغريب أن الثنائي المصري قد يخوضان المواجهة الأخيرة، التي تجمعهما أمام بعضهما قبل انضمامهما إلى صفوف النادي الأهلي مجددًا في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

تريزيجيه

انضم محمود حسن تريزيجيه إلى الريان القطري لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة قادمًا من طرابزون سبور التركي، خلال الميركاتو الصيفي الماضي، وذلك قبل أن يعود إلى النادي الأهلي بعد نهاية الموسم الجاري بعقد لمدة 5 سنوات.

أما حمدي فتحي فانتقل إلى الوكرة القطري، قادمًا من الأهلي في صيف 2023 بعقد لمدة 4 مواسم، ومن المقرر عودته إلى الأهلي للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2025.