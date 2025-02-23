اليوم.. ثلاثي الدوري الفرنسي يبحث عن الثلاث نقاط على ملعبه

يشهد، اليوم الأحد، مواجهات حافلة بمباريات للمحترفين المصريين في الدوريات الخمس الكبرى، على رأسهم ثلاثي الدوري الفرنسي.

ونستعرض في السطور التالية، مواجهات المحترفين الثلاثة مصطفى محمد، أحمد حسن كوكا، ومحمد عبد المنعم في الدوري الفرنسي.

مصطفى محمد في محاولة لإبعاد نانت عن دوامة الهبوط

يستضيف فريق نانت بقيادة مهاجمه المصري مصطفى محمد، نظيره لانس على ملعب لا البوجوار في الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، في مباراة تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الثالثة والعشرين من بطولة الدوري الفرنسي.

وعلى الرغم أن مصطفى محمد لم يشارك كثيرًا هذا الموسم مع نانت تحت قيادة المدير الفني أنطوان كومباري، إلا أنه بدأ في الظهور بشكل أساسي مؤخرًا، حيث لعب حتى الآن 19 مباراة من أصل 22، سجل خلالها 3 أهداف، إذ لعب 6 مباريات أساسيًا و13 بديلًا.

ويأمل مصطفى محمد مع رفاقه في نانت، لإبعاد الكناري عن دوامة الهبوط، التي عانى منها الفريق في الموسم الماضي ونجا منها في الجولات الأخيرة، حيث يحتل زملاء مهاجم المنتخب الوطني المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 21 نقطة، بفارق 3 نقاط فقط عن أول مراكز الهبوط، وذلك قبل انطلاق الجولة الـ23 من مسابقة «ليج 1».

«كوكا» يتطلع لانتشال لوهافر من القاع

يتطلع النجم المصري أحمد حسن «كوكا»، مهاجم لوهافر لانتشال فريقه من الهبوط للدرجة الأدنى بحصد الثلاث نقاط من ضيفه تولوز، وبدء رحلة الهروب من منطقة الهبوط.

يستقبل «كوكا» رفقة لوهافر فريق تولوز على ملعب جول ديشاسو، في السادسة والربع مساء بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الـ23 من بطولة الدوري الفرنسي.

شارك «كوكا» في 5 مباريات مع لوهافر في الدوري الفرنسي، سجل خلالها هدفًا، علي الرغم أنه لم يشارك بصفة أساسية مع فريقه، وذلك بعدما انضم إلى لوهافر خلال فترة الانتقالات الشتوية المنقضية، قادمًا من ريو آفي البرتغالي على سبيل الإعارة لنهاية الموسم.

ويحتل لوهافر المركز السابع عشر قبل الأخير في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 17 نقطة، بينما يتواجد تولوز في المرتبة العاشرة وفي رصيده 27 نقطة، بعد خوض كل منهما 22 جولة.

محمد عبدالمنعم في ظهور محتمل مع نيس ضد مونبلييه

ويستعد محمد عبد المنعم للظهور مع فريقه نيس أمام مونبلييه في المباراة، التي تجمع الفريقين في السادسة والربع مساء بتوقيت القاهرة، والتي يحتضنها ملعب أليانز ريفييرا.

ويخوض نيس اللقاء بقيادة محمد عبد المنعم، بعدما اقتحم المربع الذهبي في الدوري الفرنسي في الجولة قبل الماضية بالفوز على لانس، كما استمر في انتصاراته بإسقاط لوهافر في فخ الهزيمة بثلاثية مقابل هدف.

وقد يظهر محمد عبد المنعم في تشكيل نيس الأساسي ضد مونبلييه؛ نظرًا لحصول زميله ملفين بارد على البطاقة الحمراء في المباراة الماضية، وقد يسجل مشاركته العاشرة هذا الموسم في الدوري الفرنسي مع نيس، وذلك بعدما انضم إلى النسور بعقد لمدة 4 سنوات خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادمًا من الأهلي، في صفقة بلغت قيمتها 4.5 مليون دولار.

يحتل نيس المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 40 نقطة، بينما يتذيل مونبلييه الترتيب بـ15 نقطة، قبل انطلاق الجولة الثالثة والعشرين من مسابقة «ليج 1».