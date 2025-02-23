قمة الدوري الإنجليزي| مرموش يتحدى صلاح في مواجهة حاسمة بين مانشستر سيتي وليفربول

تترقب جماهير كرة القدم في جميع أنحاء العالم مباراة قمة الدوري الإنجليزي الممتاز بين مانشستر سيتي وليفربول والتي تقام، مساء اليوم الأحد، على ملعب الاتحاد في إطار منافسات الجولة السادسة والعشرين من مسابقة البريميرليج.

يدير الحكم أنتوني تايلور مباراة قمة الدوري الإنجليزي، التي تشهد مواجهة خاصة بين نجمين مصريين، هما محمد صلاح نجم ليفربول، وعمر مرموش لاعب مانشستر سيتي، على الرغم من أن مرموش انتقل حديثًا إلى السيتي والبريميرليج، إلا أنه استطاع جذب الأنظار إليه في الفترة الأخيرة، خاصة بعدما ظهر في 6 مباريات فقط حتى الآن مع مان سيتي في جميع البطولات، مسجلًا خلالها 3 أهداف «هاتريك»، وضع به اسمه في سجلات تاريخ ناديه والدوري الإنجليزي بصفته لاعبا مصريا على مستوى ودرجة كبيرة من الاحترافية.

مرموش - صلاح

الملك والأمير في ليلة الأحلام

تنطلق مباراة مانشستر سيتي ضد ليفربول في السادسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، وسط أهداف ورغبات مختلفة للفريقين، اللذين يسعيان لتحقيق أقصى استفادة من اللقاء، حيث يدخل الريدز بقيادة صلاح باحثًا عن الثلاث نقاط؛ من أجل مواصلة الابتعاد بصدارة الدوري الإنجليزي بعيدًا عن ملاحقة أرسنال صاحب مركز الوصافة حتى الآن، بينما يخوض السماوي المواجهة طامحًا في حصد نقاط المباراة كاملة؛ من أجل الاحتفاظ بمركز متقدم ضمن الأربعة الكبار هذا الموسم، بعدما حقق العديد من النتائج السلبية خلال الموسم الجاري 2024-2025، كما يأمل في مواصلة التواجد خلف ثنائي القمة ليفربول وأرسنال، في محاولة منه لاستغلال تعثرهما والدخول في المنافسة من جديد على اللقب، وكذا لحجز مقعد مؤهل لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

وتعتبر مباراة مانشستر سيتي وليفربول مواجهة حاسمة قد تحدد معالم المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي بالموسم الحالي، حيث إن خسارة السيتي من الريدز، قد تبعده بشكل كبير ورسمي عن المنافسة على درع الدوري الأقوى في العالم، كما إن ليفربول يتطلع لتوسيع فارق النقاط مع أرسنال للاقتراب رويدًا من معانقة المجد، واستعادة الانتصارات من جديد بعد تعثره أمام أستون فيلا في المباراة الماضية.

يتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 61 نقطة بفارق 8 نقاط عن أرسنال، لكنه لعب عدد مباريات أكبر من الأخير بفارق مباراة وحيدة وذلك قبل انطلاق الجولة الـ26 من المسابقة، بينما خاض مانشستر سيتي 25 مباراة حصد خلالها على 44 نقطة، وتعرض لـ7 هزائم تحت القيادة الفنية لمدربه الإسباني بيب جوارديولا.

محمد صلاح - عمر مرموش

المواجهة الأولى بين عمر مرموش ضد محمد صلاح

وبالنسبة إلى محمد صلاح، فإنه يعد من أبرز اللاعبين في تاريخ الدوري الإنجليزي وأحد أفضل اللاعبين في العالم في الفترة الأخيرة، بعد أن أظهر أداء رائعًا مع ليفربول خلال المواسم الماضية، واستطاع صلاح أن يحطم العديد من الأرقام القياسية مع الريدز، إذ يتصدر صلاح قائمة الهدافين هذا الموسم برصيد 24 هدفًا بفارق 5 أهداف عن أقرب ملاحقيه النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم مان سيتي، كما أن الفرعون المصري الملقب بـ«الملك» عند جماهير ناديه يتواجد على قمة قائمة صانعي الأهداف بـ15 هدفًا.

أما عمر مرموش، فهو اللاعب الذي يمتلك إمكانات فنية رائعة وسرعة كبيرة، ولفت الأنظار في الدوري الألماني بعد تألقه مع آينتراخت فرانكفورت قبل أن ينتقل إلى مانشستر سيتي في فترة الانتقالات الشتوية الماضية في صفقة قياسية.

صلاح VS مرموش

وعلى الرغم من أن مرموش لم يشارك بشكل أساسي مع السيتي حتى الآن تحت قيادة جوارديولا، إلا أن مرموش دائمًا ما يثبت قدرته على التأثير في المباريات عند مشاركته، ففي مواجهة السيتيزنز أمام حمر الميرسيسايد سيكون مرموش مطالبًا بالاستفادة من أي فرصة يحصل عليها لإظهار قدراته أمام لاعبين كبار مثل محمد صلاح، خاصة في ظل غياب محتمل لهداف الفريق إيرلينج هالاند، الذي يعاني من الإصابة التي لحقت به أمام نيوكاسل يونايتد في البريميرليج، والتي شهدت على توقيع مرموش على هاتريك تاريخي بعد 3 مباريات فقط في الدوري الإنجليزي، ليصبح صاحب رابع أسرع هاتريك في تاريخ نادي مانشستر سيتي، وثالث لاعب عربي ينجح في تسجيل هاتريك بالبريميرليج، وثاني لاعب مصري يسجل هاتريك في مباراة واحدة في الدوري الأقوى في العالم، كما صار مرموش أول لاعب مصري يسجل 3 أهداف في شوط واحد في الدوري الإنجليزي.