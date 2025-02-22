مشروع الموهبة يفوز ببطولة الجمهورية لشباب الملاكمة

اختتمت اليوم السبت، منافسات بطولة الجمهورية لشباب الملاكمة مواليد 2007 والتي أقيمت بالمدرسة العسكرية بالإسماعيلية خلال الفترة من 18 فبراير حتى 22 فبراير الجاري، والتي تشهد اختيار قوام المنتخب الوطني الشباب الذي ينافس على بطاقة تأهل الأولمبياد الشباب التي تقام في السنغال‏‏‏2026.

‏وشهدت البطولة سيطرة مشروع الموهبة الغربية على المركز الأول وذلك بعد حصده 3 ميداليات ذهبية ، وجاء في المركز الثاني نادي الترسانة ذهبيتين و فضية ، وجاي في المركز الثالث نادي الجزيرة برصيد أربع ميداليات ذهبيتين وبرونزيتان.

وحصد ذهبية منافسات وزن 48كجم اللاعب زاهر نزيه محمد لاعب نادي الترسانة، وجاءت الفضية من نصيب عبد الرحيم محمد عبد الرحيم لاعب نادي الهايكستب، وفي منافسات وزن 51كجم توج أحمد خالد محمد لاعب مشروع الغربية بالميدالية الذهبية ، وجاءت الفضية من نصيب عمر أحمد فاروق لاعب نادي الترسانة.

‏وفي منافسات وزن 54كجم حصد الذهبية محمد رمضان محمد لاعب نادي السنبلاوين، وتوج بالفضية محمد أحمد حسن لاعب نادي الترسانة ، وفي منافسات وزن 57كجم حصل زياد محمد عبد الغني لاعب مشروع الغربية على الميدالية الذهبية فيما توج بالميدالية الفضية عمر عبد الحميد لاعب نادي قليوب .

وفي منافسات وزن 60 كجم توج فادي محمد عبد الحميد لاعب نادي مشروع الغربية بذهبية المنافسات، فيما جاءت الميدالية الفضية من نصيب محمود رامي محمود لاعب نادي الإعلاميين، وفي منافسات وزن 63,5 كجم فاز سمير هشام عبد الفتاح لعب المؤسسة العسكرية بالإسكندرية ذهبية المنافسات وجاءت الميدالية الفضية من نصيب عمرو مجدي أشرف لاعب نادي صقر قريش .

وفي منافسات و وزن 67 كجم توج يوسف رؤوف رمزي لاعب نادي الجزيرة بذهبية المنافسات، وحصد الفضية مصطفى إبراهيم حسن لاعب مشروع الموهبة بالقاهرة، وعلى صعيد منافسات وزن 71كجم فاز زياد وليد حلمي لاعب مركز شباب السنبلاوين بالميدالية الذهبية ، وفاز بالميدالية الفضية فارس إيهاب سعد لاعب نادي كفر الشيخ.

في منافسات وزن 75 كجم توج مهند سعيد أحمد لاعب مشروع الموهبة بالإسكندرية الميدالية الذهبية، فيما توج بالميدالية الفضية أدهم أحمد محمود لاعب نادي بنها، وعلى صعيد منافسات وزن 80كجم توج عبدالله الناصر خليفة لاعب مشروع موهبة بالشرقية بالميدالية الذهبية وحصد الميدالية الفضية كريم محمد رضا لاعب نادي الإعلاميين، وفي منافسات وزن 86كجم فاز سيف عمرو محمد لاعب نادي الجزيرة بالميدالية الذهبية، وجاءت الفضية من نصيب إسلام كارم ربيع لاعب نادي فارسكور.

وعلى صعيد منافسات وزن 92كجم فاز عمر أحمد مصطفى لاعب سبورتنج كاسل الغربية بالميدالية الذهبية، وتوج بالفضية عمر محمد محمد لاعب المؤسسة العسكرية بالمنيا، وفي منافسات وزن فوق 92كجم توج فارس علي يحيى لعب المؤسسة العسكرية بالإسماعيلية بالميدالية الذهبية، فيما حصد الفضية أحمد عابدين إسماعيل لاعب المؤسسة العسكرية الإسكندرية.

يذكر أن مشروع الموهبة يضم 600 لاعب في رياضة الملاكمة والذي تشرف عليه وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي والذي يعد نواه لإعداد بطل أوليمبي للاولمبياد القادمة سواء الشباب المقرر إقامتها في داكار 2026 او لوس أنجلوس 2028.