نتائج منافسات اليوم الثاني من بطولة الجمهورية للمصارعة تحت ٢٠ سنة

شهدت منافسات اليوم الثاني من بطولة الجمهورية للمصارعة والتي يستضيفها نادي سيتي كلوب السويس في الفترة من ٢٠ فبراير وحتي الـ ٢٤ من فبراير صراعا وتنافسا قويا بحضور جماهيري كبير.

اقيمت اليوم السبت ١١٥ مباراة أدارها تحكيمياً ٣٠ حكم وتنافس فيها ٢٥ هيئة بمشاركة ٩٤ لاعب ضمن منافسات المصارعه الرومانية تحت ٢٠ سنة أوزان ٦٠ ك ، ٦٧ ك ، ٧٧ ك ، ٨٧ ك ، ١٣٠ ك

وانتهت منافسات اليوم بحصول نادى المؤسسة العسكرية بالاسكندرية علي كاس المركز الاول وحصد نادى المؤسسة العسكرية بالمستقبل كأس المركز الثاني بينما حصد نادى الاوليمبي كأس المركز الثالث

وأكد اللواء محمد محمود نائب رئيس الاتحاد المصري للمصارعه استعداد ابطالنا تحت ٢٠ سنة خوض منافسات إقليمية ودولية وقدرتهم علي اقتناص المراكز الاولي بها.

وتنطلق غدا منافسات المصارعه الحرة اوزان ٥٧ ك ، ٦٥ ك ، ٧٤ ك ، ٨٦ ك ، ٩٧ ك بمشاركة ٣٣ هيئة بعدد ٨٢ لاعب ، بالتزامن مع اقامه منافسات المصارعه النسائية اوزان ٥٠ ك ، ٥٥ ك ، ٥٩ ك ، ٦٥ ك ، ٧٢ ك بمشاركة ٢٠ هيئة بعدد ٣١ لاعبة.