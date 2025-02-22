7 فوائد لتناول الفستق.. تعرف عليها

يعتبر الفستق من المكسرات المفضلة لدي الجميع، ولتناولها العديد من الفوائد ونقدم لكم أبرزها:



أ فوائد الفستق الحلبي هي الآتي:

1. يمتلك خصائص مضادة للأكسدة

تعد مضادات الأكسدة مواد هامة وضرورية للصحة،وتقلل من فرص الإصابة ببعض الأمراض خاصةً السرطان.

وكمية مضادات الأكسدة الموجودة في الفستق الحلبي تفوق ما تحتوي عليه باقي أنواع المكسرات الأخرى عدا الجوز، وأبرز مضادات الأكسدة الموجودة في الفستق الحلبي هي الآتي:

2. من فوائد الفستق الحلبي أنه يأتي في المركز الثاني في قائمة المكسرات الأكثر غنى بالبروتينات بعد اللوز.

فالفستق الحلبي غني بالأحماض الأمينية التي تعد حجر الأساس في تكوين البروتينات، والتي لا يستطيع الجسم تصنيعها بل يحصل عليها من مصادر غذائية معينة.

وبينما تعد المكسرات كنزا غذائياإلا أنها للأسف غنية بالسعرات الحرارية، ولكن الفستق الحلبي تحديدًا يعد استثنائي إذ إنه شحيح في محتواه من السعرات الحرارية.

3. يساعد في خفض الوزن

وُجد أن للفستق الحلبي دور في خسارة الوزن عند تناوله بكميات قليلة، وذلك بسبب غنى الفستق الحلبي بالألياف والبروتينات، فإن تناوله يزيد من الشعور بالشبع وفقدان الشهية، مما يجعل الأشخاص تأكل كميات أقل من الطعام.

كما نجح أن دور الفستق الحلبي في خسارة الوزن يعود إلى كون الدهون التي يحتوي عليها غالبًا لا يتم امتصاصها بالكامل، نظرًا لميلها للالتصاق بجدران الخلايا الموجودة في الأمعاء.

4. يعزز صحة بكتيريا الأمعاء النافعة

يحتوي الفستق الحلبي على كمية كبيرة من الألياف، وبينما يتحرك بعضها خلال القناة الهاضمة ليتم تصريفه إلى الخارج، إلا أن بعضها الآخر يتم هضمه من قبل بكتيريا الأمعاء المفيدة.

وتعمل البكتيريا المفيدة الموجودة في الأمعاء على تحويل الألياف إلى سلاسل من الأحماض الدهنية القصيرة التي لها العديد من الفوائد الصحية، مثل: التقليل من فرص الإصابة بأمراض الجهاز الهضمي، والسرطانات، وأمراض القلب.

5. يساهم في خفض الكولسترول وضغط الدم

من فوائد الفستق الحلبي أنه يساعد على التقليل من فرص الإصابة بأمراض القلب خاصةً مع غناه بمضادات الأكسدة، كما قد وُجد أن للفستق الحلبي دورًا فعالًا في خفض الكولسترول السيء.

وجد العلماء أيضًا أن الفستق الحلبي أكثر تأثيرا من باقي أنواع المكسرات على خفض ضغط الدم، وتعد هذه الفائدة أحد فوائد الفستق الحلبي المهمة لمرضى الضغط.

6. ينظم مستوى السكر في الدم

يتميز الفستق الحلبي في أنه لا يتسبب برفعة حادة في مستويات السكر في الدم عند تناوله، وإنما يساعد على خفضها.

7. يعزز امتصاص الحديد

من فوائد الفستق الحلبي الرائعة قدرته على تعزيز امتصاص الحديد في الجهاز الهضمي من الأغذية المختلفة، وهو أمر هام بشكل خاص لمرضى فقر الدم الانيميا)، إذ يساعد على علاج فقر الدم وتسريع عودة الدم لمستوياته الطبيعية.