الاتحاد يكتسح الهلال برباعية ويؤكد تفوقه في قمة دوري روشن السعودي

حقق الاتحاد فوزًا كاسحًا على الهلال بنتيجة 4-1 في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة 21 من دوري روشن السعودي، ليواصل العميد تألقه أمام الزعيم ويقتنص ثلاث نقاط ثمينة في سباق القمة.

جاءت البداية نارية، حيث تقدم الهلال أولًا عن طريق ماركوس ليوناردو في الدقيقة 23 بعد تمريرة رائعة من جواو كانسيلو. لكن الاتحاد لم يستسلم، ونجح حسن كادش في إدراك التعادل سريعًا في الدقيقة 29 بعد تمريرة موسى ديابي.

وفي اللحظات الأخيرة من الشوط الأول، تمكن ستيفن بيرجوين من تسجيل الهدف الثاني للاتحاد، ليمنح فريقه التقدم قبل التوجه إلى غرف الملابس.

دخل الاتحاد الشوط الثاني بقوة، واستمر بيرجوين في التألق، حيث سجل هدفه الشخصي الثاني والثالث لفريقه في الدقيقة 51 بعد تمريرة رائعة من نجولو كانتي.

وفي الدقيقة 86، أضاف كريم بنزيما الهدف الرابع للاتحاد بعد تمريرة متقنة من موسى ديابي، ليحسم العميد المواجهة بفوز ساحق.