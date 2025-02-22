حملة لمكافحة ناقلات الأمراض استعداداً لشهر رمضان في دمياط

أعلنت مديرية الصحة في دمياط عن تكثيف جهود مكافحة ناقلات الأمراض استعدادًا لشهر رمضان في إطار توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان والادارة المركزية للأمراض المدارية وناقلات الأمراض بالوزارة وتحت إشراف الدكتور محمد بدران وكيل وزارة الصحة بدمياط والدكتورة هدى كراوية مدير الإدارة العامة للأمراض المتوطنة ومتابعة و اشراف المهندسة ايمان الزيني مدير إدارة مكافحة ناقلات الأمراض

وتم عقد اجتماع بفريق اشراف المديرية وفريق العمل بوحدات نواقل الأمراض بالمحافظة لمناقشة خطة تطهير المساجد قبل شهر رمضان الكريم .

وتقوم الإدارة باعمال المكافحة اليومية للحشرات الطائرة والزاحفة والقوارض بمدن المحافظة والمنشآت الصحية والسكنية وبحث وحل المشكلات التي ترد إليها من المواطنين والبحث عن الأسباب للتواصل مع الجهات المعنية للقيام بعملية الإصحاح البيئي

يذكر أن عمليات المكافحة تساهم فى منع انتشار الأمراض والأوبئة التي ينقلها البعوض والقوارض والذباب والحد من نواقل الأمراض .

من ناحية اخرى أقامت مديرية الصحة في دمياط ، قافلة طبية بقرية كفر الغاب مركز كفر سعد بناء على توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان وتحت رعاية الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط وتحت اشراف وكيل وزارة الصحة بدمياط الدكتور محمد يحيى بدران

واعلنت ادارة القوافل العلاجية بقيادة دكتورة سها خيري المكاوي منسق القوافل العلاجية بدمياط عن استمرار انعقاد القوافل الطبية لتغطية كافة المناطق وتوفير الخدمات العلاجية بالمجان للمواطنين ، وأنطلقت قافلة طبية مجانية بقرية كفر الغاب بمركز كفر سعد فى إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة .

تضمنت القافلة 10 عيادات تخصصية علاوة على وحدتين للأشعة ومعمل تحاليل وصيدلية لصرف العلاج اللازم بالمجان، وتردد عليها 1819 مواطن تلقوا خدمات الكشف والعلاج بالمجان، وتم إحالة 6 حالات لتلقى العلاج اللازم بالمستشفيات.