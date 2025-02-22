توصيات برلمانية بتجريم المخدرات في مائدة مستديرة حول مخاطر الإيدز بين المتعاطين

نظم برنامج الحرية من الإدمان والآيدز، مائدة مستديرة، بمشاركة عدد من أعضاء مجلس النواب والخبراء، حول الحد من مخاطر فيروس نقص المناعة البشري (الإيدز)، بين مستخدمي المخدرات وشركاء حياتهم، وذلك بالشراكة مع شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للحد من مخاطر استخدام المخدرات، وبمشاركة برنامج الأمم المتحدة المشترك للإيدز.



تضمنت التوصيات ، النظر في سياسات تجريم استخدام المخدرات وطرح استبدالها بالالتزام بالعلاج، واستخرhج تراخيص معتمدة لمرشدي التعافي ومثقفي الأقران، ومراكز تأهيل المدمنين ومراكز الوصول لهم، وتصعيد برامج العلاج ببدائل الأفيونيات التي أطلقتها وزراة الصحة مع عدد من الجمعيات الأهلية، والتي قام د.وليد كمال، مدير برنامج الأمم المتحدة المشترك للإيدز والمدير السابق للبرنامج الوطني للآيدز بالتنويه إليها.



حضر اللقاء من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والخبراء، إيهاب منصور، أحمد مقلد، وأميرة صابر، وحنا جريس، ودينا عبد الكريم، وريهام عبد النبى، وسناء السعيد، وسها سعيد وهادي لويس، كما شارك عدد من المتعايشين مع فيروس الإيدز ومثقفو الأقران من مستخدمي المخدرات السابقين إضافة إلى مداخلة من الخبير الدولي . إيلي أعرج مدير الشبكة، وأدار المائدة د. إيهاب الخراط، البرلمانى السابق وكبير مستشاري برنامج الحرية من الإدمان والإيدز.

