إندرايف ومصر الخير تطلقان “الحركة البركة” لإطعام 63 ألف فرد خلال رمضان

وقعت إندرايف، منصة الخدمات الحضرية والتنقل العالمية، بروتوكول تعاون مع مؤسسة مصر الخير، بهدف تدشين مبادرة “الحركة بركة” خلال شهر رمضان 2025، والتي تهدف إلى تقديم الدعم للمجتمع المصري حيث يعد إندرايف تطبيق النقل الذكي الأكثر تحميلا.

وقالت شركة إندرايف، في بيانا لها اليوم، إن البروتوكول المشترك يتضمن شراكة في تقديم الوجبات الغذائية من خلال آلية “اركب وتبرع” عبر التطبيق ، حيث سيتم التبرع بـ ثمن وجبة إفطار رمضان من أرباح الرحلات التي ستتم عبر تطبيق اندرايف خلال فترة الحملة، كما يشمل البروتوكول توزيع أكثر من 2000 وجبة يوميا عبر 4 خيام رمضانية منتشرة في جميع أنحاء مصر، بدعم من مؤسسة مصر الخير.

صرح مينا عماد، مدير التسويق لشركة inDrive مصر، قائلًا: “من خلال شراكتنا مع مؤسسة مصر الخير، سيتم التبرع بوجبة طعام مقابل كل 5 رحلات تُجرى عبر تطبيق اندرايف خلال الحملة، كما أن هذه المبادرة تعكس التزامنا بتقديم أثر إيجابي يتجاوز مجرد توفير رحلات بأسعار عادلة ومناسبة”.

وأوضح عماد، أنه بالمشاركة في هذه الحملة، لا يساهم المستخدمون فقط في تسهيل تنقلاتهم، بل يشاركون أيضًا في ابراز روح العطاء خلال شهر رمضان الكريم، مما يعزز هدف اندرايف في دعم المجتمعات التي تتواجد فيها.

في السياق، قال الدكتور أحمد علي المدير التنفيذي للبرامج لمؤسسة مصر الخير، أن الشراكة مع شركة إندرايف هذا العام ضمن حملة إفطار صائم تجسد نموذجاً حقيقياً للتعاون بين المجتمع المدني والقطاع الخاص من أجل خدمة المجتمع المدني، مشيراً إلى أن مبادرة الشركة لتوفير الوجبات الساخنة للمستحقين خلال شهر رمضان المعظم، يؤكد على أن التكافل والعمل المشترك هما المفتاح لتحقيق التنمية المستدامة.

وثمن المدير التنفيذي للبرامج بمؤسسة مصر الخير، الشراكة مع شركة إندرايف، مؤكدا أن مؤسسة مصر الخير تتطلع إلى مزيد من التعاون الذي يساهم في رسم البسمة على وجوه الصائمين ودعم الأسر الأكثر استحقاقا في جميع محافظات مصر، منوها أن بعد تنفيذ المبادرة ستتوالى النجاحات المشتركة بين مؤسسة مصر الخير وشركة إندرايف، من أجل التمكين الاقتصادي لعدد كبير من الأسر المستحقة.