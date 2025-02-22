تقدم اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بخالص التهانى القلبية لفريق العمل بمكتبة مصر العامة بقيادة إيمان خفاجى مدير المكتبة لفوزها بالمركز الأول فى ملتقى الأقصر الأول للفنون والإبداع من خلال المشاركة بجناح متميز تم فيه عرض مجموعة من الأعمال الفنية المتنوعة ، والتى شملت لوحات الرسم وأعمال الكروشيه والمشغولات اليدوية التى تعكس إبداع المشاركين ومهاراتهم الحرفية .

محافظ أسوان يهنئ مكتبة مصر العامة لفوزها بالمركز الأول بملتقى الأقصر للفنون والإبداع

تقديم كامل الدعم بالتنسيق مع صندوق مكتبات مصر العامة

وأكد محافظ أسوان على تقديم كامل الدعم بالتنسيق مع صندوق مكتبات مصر العامة بقيادة السفير محمد رضا الطايفى ليؤدى أحدث وأكبر صرح ومنارة معرفية وعلمية وثقافية رسالته التنويرية الهادفة لزيادة الوعى وإعلاء روح الإنتماء والولاء للجيل الحالى والأجيال القادمة ، تواكباً مع مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " بداية جديدة لبناء الإنسان " للتنمية البشرية بما يساهم فى أن تكون المكتبة جاذبة للأسر الأسوانية ، وأيضاً مزاراً للأفواج السياحية ، وليصبح نموذج حضارى للإبداع والإبتكار بأفكاره متميزة لتحقيق المزيد من الإنجازات خلال الفترة القادمة .

كان قد حظى جناح المكتبة بإقبال وتفاعل كبير من زوار الملتقى وقيادات الصندوق الذين أشادوا بجودة الأعمال المعروضة وما تعكسه من مواهب متميزة .

كما جاءت هذه المشاركة في إطار حرص المكتبة على دعم الفنون وتشجيع المواهب المحلية وتعزيز التواصل الثقافي بين المبدعين من مختلف محافظات الصعيد .

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