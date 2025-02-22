أمانة التدريب والتثقيف بمستقبل وطن تعقد أولى اجتماعاتها التنظيمية

عقدت أمانة التدريب والتثقيف المركزية بحزب مستقبل وطن برئاسة الدكتورة نورهان الشيخ، أولي اجتماعاتها التنظيمية، عقب إعادة تشكيلها، لاستعراض ومناقشة خطة عملها والقضايا والموضوعات ذات الصلة بعمل الأمانة، بحضور أعضاء هيئة مكتبها، وذلك بالمقر الرئيسي للحزب في القاهرة.

ومن جانبها، استعرضت الدكتورة نورهان الشيخ، أمين التدريب والتثقيف المركزي بالحزب، استراتيجية عمل الأمانة، خلال العام الجاري، والمتمثلة في خطة برامج التدريب والتثقيف على المستويين المركزي والمحافظات، وعقد بروتوكولات تعاون مع الوزارات والجامعات والهيئات ذات الصلة، وكذلك الاهتمام بدعم أنشطة الطلاب في الجامعات، لتعزيز استفادتهم من برامج التثقيف.

وتم خلال الاجتماع، الاستماع، لمقترحات الأعضاء بشأن استراتيجية الأمانة، ووضع خطة عمل قابلة للتنفيذ بما يعزز استراتيجية الحزب، وعلى رأسها الاهتمام بالتدريب والتثقيف السياسي لكافة فئات المجتمع وبخاصة الشباب وطلاب الجامعات.