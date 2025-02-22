زعماء المعارضة الإسرائيلية يتعهدون بدعم نتنياهو لإطلاق سراح جميع الرهائن

تعهد زعماء المعارضة الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، بمنح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، دعما سياسيا وعلنيا إذا تحرك لإعادة جميع الرهائن المتبقين في قطاع غزة دفعة واحدة، بحسب ما ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية.

وقال قادة المعارضة، بما في ذلك يائير لبيد، وبيني غانتس، وأفيغادور ليبرمان، ويائير غولان، إن "إعادة الرهائن إلى الوطن هي المهمة الأكثر إلحاحا. ندعو إلى تقصير انتظار عودتهم والسعي للإفراج عنهم دفعة واحدة، ونتعهد بالدعم السياسي والعام لهذه الخطوة."

ويأتي بيان زعماء المعارضة في أعقاب عرض حركة حماس على إسرائيل والوسطاء بالإفراج دفعة واحدة عن جميع الرهائن المقرر إطلاق سراحهم في المرحلة الثانية من اتفاق تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار.