شاطئ متطور ومنطقة استثمار بعد زيارة وزير الإسكان لدمياط الجديدة

شهدت مدينة دمياط الجديدة ، أعمال تطوير كبرى الفترة الماضية حيث زار المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم السبت مدينة دمياط الجديدة حيث قام بتفقد أعمال رفع كفاءة الطرق والأسوار والمشايات وساحات الانتظار بمنطقة الشاطئ بمدينة دمياط الجديدة، يرافقه مسئولو الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيس جهاز المدينة.

شاطئ دمياط الجديدة

وتجول وزير الإسكان ومرافقوه، بأعمال التطوير الجارية بمنطقة الشاطئ، والتي تشمل ترميم طبقة الأسفلت للطرق وإنشاء أماكن انتظار للسيارات وتغيير أعمدة الإنارة وكسوة السور باستخدام الحجر وعمل مظلات خشبية ومقاعد بالممشى الخاص بالشاطىء بالأضافة الى رفع كفاءة عدد (٩) دورات مياه لخدمة اهالى المدينة ورواد الشاطىء بالإضافة إلى أعمال الزراعة والتجميل وتنسيق الموقع.

طرح مناطق الاستثمار

ووجه وزير الإسكان، بسرعة الانتهاء من تنفيذ الأعمال بأعلى جودة، واستغلال كافة المناطق الشاغرة وطرحها للمستثمرين للاستفادة منها في ظل الطلب الكبير الذي تحظى به مدينة دمياط الجديدة، فضلا عن رفع كفاءة الطرق في محيط المشروع.

محطة مياه الشرب على مساحة ١٦ فدان

كما تفقد المهندس شريف الشربيني، أعمال التشغيل ورفع كفاءة وتطوير محطة مياه الشرب المغذية لمدينة دمياط الجديدة، وتجول ومرافقوه بمكونات محطة مياه الشرب المقامة على مساحة ١٦ فدانا، والتى تعمل بطاقة ١٧٢م٣/يوم وتغذي مدينة دمياط الجديدة وميناء دمياط والمنطقة الحرة.

واطلع وزير الإسكان على معدلات التنفيذ لأعمال رفع الكفاءة ومنظومة المراقبة بالمحطة، بجانب متابعة أعمال التشغيل والصيانة وقراءات مستويات المناسيب داخل الابار وضغوط المياه والتصرفات، كما تابع سير العمل بالمعمل الكميائي والتقارير الصادرة عنه بشأن جودة المياة المنتجة، موجها بضرورة استغلال القدرات الاستيعابية والتشغيلية للاستفادة القصوى من كامل قدرة المحطة لاستيعاب التوسعات الحالية والمستقبلية بمدينة دمياط الجديدة واستمرار تشغيل المحطة وفق أحدث الأنظمة.

