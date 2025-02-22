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السبت 22 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

أستون فيلا يقلب الطاولة على تشيلسي بثنائية أسينسيو في الدوري الإنجليزي

جانب من المباراة
جانب من المباراة
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حقق أستون فيلا فوزًا مثيرًا على ضيفه تشيلسي بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة 26 من الدوري الإنجليزي الممتاز، ليواصل الفيلانز عروضه القوية في سباق المراكز الأوروبية.

بدأ تشيلسي المباراة بقوة ونجح في افتتاح التسجيل مبكرًا عند الدقيقة 9، بعدما أحرز إنزو فرنانديز هدف البلوز الأول مستفيدًا من تمريرة رائعة من بيدرو نيتو. واصل تشيلسي سيطرته على الكرة لكنه فشل في تعزيز تقدمه، لينتهي الشوط الأول بتقدمه بهدف نظيف.

شهد الشوط الثاني انتفاضة قوية من أستون فيلا، حيث  سجل الوافد الجديد النجم ماركو أسينسيو هدف التعادل في الدقيقة 57 بعد تمريرة مميزة من ماركوس راشفورد. 

واستمر الفيلانز في الضغط حتى الدقيقة 89، عندما عاد أسينسيو مرة أخرى ليهز الشباك بهدف الفوز القاتل، بعد تمريرة رائعة أخرى من راشفورد، ليمنح أستون فيلا انتصارًا غاليًا.

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