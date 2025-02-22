تشكيل هجومي لـ إنتر ميلان أمام جنوى في الدوري الإيطالي

أعلن المدرب سيموني إنزاجي عن التشكيلة الأساسية التي سيخوض بها إنتر ميلان مواجهته ضد جنوى، ضمن منافسات الجولة 25 من الدوري الإيطالي، حيث يسعى النيراتزوري لمواصلة نتائجه الإيجابية والاقتراب أكثر من لقب الكالتشيو.

التشكيلة الأساسية لإنتر ميلان:

حراسة المرمى: مارتينيز

خط الدفاع: بنجامين بافارد - أتشيربي - باستوني

خط الوسط: دومفريز - باريلا - أسماني - مخيتاريان - ديماركو

خط الهجوم: خواكين كوريا - لاوتارو مارتينيز

إنتر ميلان يتصدر جدول ترتيب الدوري الإيطالي بفارق مريح عن أقرب منافسيه، ويطمح لتحقيق الفوز على جنوى لتعزيز موقفه في الصدارة، بينما يسعى الأخير لتحقيق نتيجة إيجابية تدعم آماله في الابتعاد عن مناطق الخطر.