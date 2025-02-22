ads
السبت 22 فبراير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تشكيل هجومي لـ إنتر ميلان أمام جنوى في الدوري الإيطالي

انتر ميلان
انتر ميلان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

 أعلن المدرب سيموني إنزاجي عن التشكيلة الأساسية التي سيخوض بها إنتر ميلان مواجهته ضد جنوى، ضمن منافسات الجولة 25 من الدوري الإيطالي، حيث يسعى النيراتزوري لمواصلة نتائجه الإيجابية والاقتراب أكثر من لقب الكالتشيو.

التشكيلة الأساسية لإنتر ميلان:

حراسة المرمى: مارتينيز

خط الدفاع: بنجامين بافارد - أتشيربي - باستوني

خط الوسط: دومفريز - باريلا - أسماني - مخيتاريان - ديماركو

خط الهجوم: خواكين كوريا - لاوتارو مارتينيز

إنتر ميلان يتصدر جدول ترتيب الدوري الإيطالي بفارق مريح عن أقرب منافسيه، ويطمح لتحقيق الفوز على جنوى لتعزيز موقفه في الصدارة، بينما يسعى الأخير لتحقيق نتيجة إيجابية تدعم آماله في الابتعاد عن مناطق الخطر.

الدورى الإيطالى ترتيب الدوري الإيطالي جدول ترتيب الدورى الايطالى لاوتارو مارتينيز لدوري الإيطالي كالتشيو نتيجة إيجابية