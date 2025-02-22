أتلتيكو مدريد يسحق فالنسيا بثلاثية نظيفة في الدوري الإسباني

حقق أتلتيكو مدريد فوزًا كبيرًا على مضيفه فالنسيا بنتيجة 3-0 في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة 25 من الدوري الإسباني، ليواصل الروخي بلانكوس زحفه نحو مقدمة الترتيب.

بدأ أتلتيكو المباراة بقوة ولم ينتظر طويلًا لافتتاح التسجيل، حيث تمكن جوليان ألفاريز من هز الشباك في الدقيقة 12 بعد تمريرة رائعة من جوليانو سيميوني. وواصل الأرجنتيني تألقه بإحراز الهدف الثاني في الدقيقة 30 بعد تمريرة حاسمة من أنطوان جريزمان، ليضع الضيوف في موقف مريح قبل نهاية الشوط الأول

حاول فالنسيا العودة إلى المباراة، لكنه اصطدم بدفاع صلب من أتلتيكو، قبل أن يحسم أنخل كوريا النتيجة بهدف ثالث في الدقيقة 86 مستفيدًا من تمريرة كونور غالاغير، ليؤكد تفوق كتيبة دييجو سيميوني.

بهذا الفوز، رفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى النقطة 53، بينما يتوقف رصيد فالنسيا عند 23 نقطة، في ظل محاولاته للصعود نحو مراكز المنافسة الأوروبية.