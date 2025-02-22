جيديا تتيح خدمات الدفع الإلكتروني لعملاء بي ام للتمويل الاستهلاكي سهولة

أعلنت شركة بي ام للتمويل الاستهلاكي سهولة المتخصصة في تقديم الحلول المالية ، عن توقيعها بروتوكول تعاون مع شركة جيديا الرائدة في مجال تكنولوجيا البنوك والمدفوعات الرقمية بهدف تعزيز خدمات الدفع الإلكتروني، وتزويد عملاء سهولة بمجموعة متميزة من أحدث التقنيات الرقمية في المعاملات المالية،وتوفير طرق دفع متنوعة للتجار.

تعمل الشراكة على تمكين عملاء "بي ام للتمويل الاستهلاكي سهولة" من أنظمة قبول المدفوعات المتميزة والمقدمة من شركة جيديا بما يلبي احتياجات العملاء ويضمن لهم السرعة في سداد قيمة مشترياتهم المختلفة، وذلك عبر شبكة تجار جيديا عن طريق أجهزة نقاط البيع POS المتوفرة فى المتاجر التقليدية وكذا بوابة الدفع الإلكتروني للمتاجر الإلكترونية وتحصيل المدفوعات ايضا من خلال نقاط البيع.

تأتي الشراكة في إطار دعم شركة جيديا للشمول المالي والتوسع في عملية التحول الرقمي، وتعزيز طرق الدفع اللانقدية، كذلك تهدف إلى تزويد قطاع التمويل الاستهلاكي المصري بأحدث حلول التكنولوجيا المالية المبتكرة وقنوات الدفع المتنوعة بإجراءات سهلة، لتسهيل نمط حياة العملاء، وتلبية كافة احتياجاتهم.

وصرح أحمد مجدي رئيس القطاع التجاري في جيديا مصرأن التعاون يعد تنفيذا عمليا لاستراتيجية جيديا التي تنتهجها في الوصول إلى شرائح جديدة واستهداف أكبر قدر من المستفيدين في العديد من القطاعات للاستفادة من خدماتها ووسائل الدفع الرقمية المختلفة، مؤكدة على أن التعاون مع شركة "بي ام للتمويل الاستهلاكي سهولة" للتمويل الاستهلاكي، يأتي تباعا للشراكات والتعاونات التي عقدتها جيديا مع مختلف الشركات والمؤسسات المتخصصة في التمويل الاستهلاكي، بما يساهم في تعزيز مكانة جيديا كوسيلة دفع آمنة وسهلة وسريعة وأولى الخيارات أمام التاجر في سوق المدفوعات الرقمي".

وقال محمد جمال رئيس قطاع الاعمال في بي ام للتمويل الاستهلاكي سهولة: "التعاون مع شركة جيديا الرائدة في مجال المدفوعات الإلكترونية في مصر خطوة هامة في إطار سعينا نحو إتاحة خيارات الدفع والسداد بشكل سهل ومتنوع لعملائنا، حيث تعد شركة جيديا من اكبر الشركات في مصر، وقنواتها هي الأكثر انتشارًا في جميع المحافظات"

مضيفًا: "نحن سعداء بهذه الخطوة، ومتحمسون للعمل معًا لتلبية احتاجات العملاء، وتقديم تجربة فريدة من نوعها تشمل انظمة تمويل ميسرة وطرق سداد آمنة وموثوقة".