ختام قافلة قصور الثقافة بالمناطق الجديدة الآمنة ببورسعيد

اختتمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، فعاليات القافلة الثقافية الأولى لسكان حي الضواحي، ببورسعيد، والتي أقيمت على مدار ثلاثة أيام، ضمن المشروع الثقافي لوزارة الثقافة بالمناطق الجديدة الآمنة، بالتعاون مع مكتبات مصر العامة، وبمشاركة مشروع المكتبة المتنقلة بالمحافظة.

وشهد اليوم الختامي من القافلة عدة فعاليات، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، نفذت بمركز شباب القابوطي، بحضور د. چيهان حسن، مدير الإدارة العامة لثقافة الطفل، والمشرف على المشروع الثقافي للمناطق الجديدة الآمنة، المهندسة أمل الألفي، مدير تطوير العشوائيات والتنمية الحضرية، د. محمد أبو زيد، مدير مركز الشباب، وطنيب عوض، رئيس مجلس الادارة، ولفيف من المثقفين.

استهل اليوم بتفقد نتاج الورش الفنية التي أقيمت خلال فترة تنفيذ الفعاليات منها: ورشة تصميم العرائس للفنان عمرو حمزة، ورشة تصميم فانوس رمضان بالخرز المربع تنفيذ منى عبد الوهاب،

بالإضافة إلى ورشة عمل فانوس وهلال بخيوط المكرمية تدريب رانيا شلتوت، وأخيرا ورشة تصميم حقائب بالشبك للمدربة سهام إسماعيل.

كما شملت الفعاليات محاضرة بعنوان "العنف الإلكتروني" ناقشت خلالها مدير عام ثقافة الطفل، خطورة هذه الجرائم التي يعاقب عليها القانون، مشيرة إلى أهمية حماية الأبناء وتوعيتهم بعدم مشاركة المعلومات الشخصية عبر الإنترنت، وتجنب قبول طلبات الصداقة من مصادر مجهولة.

أعقب ذلك محاضرة بعنوان "دور الأم فى الأسرة"، تناولت خلالها شيرين صالح، مدير وحدة إسكان بدائل العشوائيات بحي الضواحي، الدور المحوري للأم في مختلف جوانب الحياة، مؤكدة أنها الركيزة الأساسية للأسرة والمجتمع.

كما أوضحت أهمية ترسيخ مفاهيم التعايش الأسري الصحي، ومناهضة العنف والتمييز داخل الأسرة، بجانب تنمية سلوكيات الطفل منذ ولادته وحتى مرحلة الشباب، وتلبية احتياجاته، فضلا عن غرس القيم والمبادئ التي تسهم في تشكيل شخصيته المستقبلية.

وتواصلت الفعاليات مع محاضرة توعوية بالتعاون مع صندوق علاج ومكافحة الإدمان، ناقش خلالها د. محمد السيد، بعض المفاهيم الخاطئة المنتشرة، مثل الاعتقاد بأن المواد المخدرة تساعد على نسيان الهموم، وتعزز التركيز، أو تساهم في التغلب على الاكتئاب، مؤكدا أن هذه مجرد شائعات زائفة تستهدف جذب الشباب نحو التعاطي.

كما تحدث عن العلامات التي تدل على تعاطي المخدرات، مشيرا إلى ضرورة التثقيف، الاحتواء، والتواصل الفعّال داخل الأسرة، من أجل الوقاية والاكتشاف المبكر، بالإضافة إلى طلب المساعدة من خلال التواصل مع خدمة الخط الساخن المقدمة بشكل مجاني وفى سرية تامة.

بدوره قدّم د. وائل كامل، محاضرة بعنوان "كيف تكون مبدعا" تناول خلالها مفهوم الإبداع، موضحا إنه يتمثل في القدرة على طرح أفكار جديدة وغير تقليدية، أو إيجاد حلول مبتكرة للمشكلات.

وأشار في حديثه إلى ضرورة التفكير المرن والخروج عن المألوف والسعي المستمر لاكتشاف طرق جديدة لحل المشكلات، والحرص على القراءة، لتقديم أفكار ملهمة.

واختتم اليوم بنصائح قدمها الشيخ محمد حبيب حول إدارة الوقت في شهر رمضان، مؤكدا أهمية وضع خطة وتحديد الأهداف، وتنظيم الوقت ما بين العبادة، وصلة الرحم والاستذكار، والتعامل مع السوشيال ميديا.

فعاليات القافلة الثقافية الأولى لسكان منطقة الضواحي، نفذها المشروع الثقافي للمناطق الجديدة الآمنة، ضمن أنشطة الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، بالتعاون مع إقليم القناة وسيناء الثقافي، بإدارة د. شعيب خلف، مدير عام الإقليم، وفرع ثقافة بورسعيد، بإشراف وسام العزوني.

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