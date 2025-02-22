القمة 129 تتسبب فى غياب دونجا عن مواجهة الزمالك وزد

يغيب نبيل عماد دونجا لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن الأبيض في مباراة زد المقبلة في الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري للإيقاف بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

حصل اللاعب على البطاقة الصفراء الثالثة في مباراة الأهلي التي أقيمت اليوم في مسابقة الدوري الممتاز.

ويلتقي الزمالك مع نظيره زد يوم الخميس المقبل على ستاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

تعادل فريق الزمالك مع الأهلي بهدف لكل منهما في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم السبت على ستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 28 نقطة.