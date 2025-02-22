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السبت 22 فبراير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

مكتبة القاهرة الكبرى تناقش دور القراءة في مكافحة التطرف

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تنظم مكتبة القاهرة الكبرى بالزمالك، غدا الأحد في الخامسة مساء ندوة ثقافية بعنوان دور القراءة والمكتبات في مكافحة التطرف الفكري.

يشارك في اللقاء الدكتورة الكاتبه  تغريد فياض والكاتب عبد الله نور الدين مسئول النشاط الثقافى والفنى  بالمكتبة حيث يتم مناقشة كيفية تعزيز الفكر المعتدل وطرح حلول لمواجهة التطرف الفكري بين الشباب.

كما يدير اللقاء الكاتب يحيى رياض يوسف، مدير مكتبة القاهرة الكبرى، الذي سيشارك في الندوة بكلمة خاصة حول دور المكتبات في مكافحة التطرف الفكري وبناء الشباب، مؤكدًا أن المكتبات ليست مجرد مكان للقراءة، بل هي حصون للثقافة والفكر المعتدل، تساهم في توجيه العقول نحو التفكير النقدي وتحفيز الشباب على التحلي بالقيم الإنسانية.

مكتبة القاهرة الكبرى مكافحة التطرف التطرف الفكري