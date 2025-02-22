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السبت 22 فبراير 2025
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

جماهير الزمالك تحيي لاعبيها على الأداء فى القمة 129

جماهير الزمالك
جماهير الزمالك
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حرصت جماهير نادي الزمالك باستاد القاهرة الدولي، على تحية اللاعبين عقب انتهاء مباراة الأهلي التي أقيمت اليوم وهى القمة 129 في مسابقة الدوري الممتاز.
وطلبت الجماهير من الفريق الاستمرار في بذل أقصى جهد للمنافسة على لقب الدوري.
وحرص اللاعبون على رد التحية للجماهير عقب انتهاء المباراة.
تعادل فريق الزمالك مع الأهلي بهدف لكل منهما في المباراة  التي أقيمت بينهما مساء اليوم السبت على ستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 28 نقطة .

جماهير الزمالك الزمالك الأهلى القمة الـ129