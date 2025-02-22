ترحيل رجل أعمال هارب من 292 سنة حبس فى قضايا نصب للسجن

أمرت نيابة قصر النيل الجزئية، بترحيل رجل أعمال، ضبط عقب تقديم عدة شكاوى ضده بالنصب وصدور أحكام قضائية بالحبس ضده، إلى السجن لقضاء فترة عقوبته.

ألقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض على رجل أعمال هارب من 292 سنة سجن فى قضايا نصب بمنطقة قصر النيل.

تعود الواقعة فى إطار جهود أجهزة الأمن لكشف ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعى بشأن قيام رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات بالنصب والإحتيال على المواطنين وعدم تسليمهم الوحدات السكنية والإستيلاء على أموالهم، وأمكن تحديد وضبط المذكور (محكوم عليه فى 104 حكم "حبس جزئى" بإجمالى مدد حبس 292 سنة بدائرة قسم شرطة قصر النيل بالقاهرة وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

