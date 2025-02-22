ترتيب جدول الدوري المصري بعد تعادل الأهلي والزمالك في القمة 129

حسم التعادل بهدف نتيجة مباراة القمة 129 بين الأهلي والزمالك والتي جمعتهما مساء اليوم على استاد القاهرة الدولي في الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

أحرز هدف الأهلي المغربي أشرف بن شرقي في الدقيقة 72، وأدرك مواطنه محمود بنتايك في الدقيقة 83 .

ترتيب الدوري المصري

1 ـ الأهلي 33 نقطة

2 ـ بيراميدز 33 نقطة

3 ـ الزمالك 28 نقطة

4 ـ البنك الأهلي 25 نقطة

5 ـ المصري 24 نقطة

6 ـ حرس الحدود 22 نقطة

7 ـ سيراميكا كليوباترا 21 نقطة

8 ـ طلائع الجيش 20 نقطة

9 ـ فاركو 19 نقطة

10 ـ بتروجيت 19 نقطة

11 ـ الاتحاد السكندري 18 نقطة

12 ـ سموحة 17 نقطة

13 ـ زد 16 نقطة

14 ـ غزل المحلة 14 نقطة

15 ـ الجونة 13 نقطة

16 ـ الإسماعيلي 13 نقطة

17 ـ إنبي 12 نقطة

18 فيوتشر 9 نقاط

موقف الأهلي والزمالك في الدوري الممتاز

بهذه النتيجة تصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري مؤقتا برصيد 33 نقطة، بينما رفع الزمالك رصيده إلى 28 نقطة في المركز الثالث.

تشكيل الأهلي

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أكرم توفيق - رامي ربيعة - أشرف داري - أحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: مروان عطية - إمام عاشور - أحمد رضا .

خط الهجوم: حسين الشحات - محمد عبد الله - جراديشار.

ويجلس على دكة البدلاء: وسام أبو على - عمرو السولية - كريم وليد - عمر الساعي - مصطفى العش - محمد هاني - مصطفى شوبير - كريم الدبيس - أشرف بن شرقي.

تشكيل الزمالك

حراسة المرمى : محمد عواد.

خط الدفاع : محمود بنتايك - حسام عبد المجيد – محمود حمدي "الونش" - صلاح مصدق .

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – محمد شحاتة – عبد الله السعيد – عمر جابر.

خط الهجوم : سيف الجزيري – أحمد مصطفى زيزو

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد صبحي وأحمد حسام ومحمد حمدي وأحمد محمود ومحمد السيد وأحمد الجفالي ومصطفى شلبي وناصر منسي وحسام أشرف.