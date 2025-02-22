"بنادق ومخدرات".. حبس أخطر مسجل بالدرب الأحمر

أمرت نيابة الدرب الاحمر الجزئية، اليوم، بحبس مسجل خطر ضبط بحوزته أسلحة نارية ومخدرات، أربعة أيام علي ذمة التحقيقات.

تبين من التحقيقات، أن المتهم ضبط بحوزته 5 بنادق و31 كيلو أستروكس، وتبين مزاولته لنشاط اجرامي في مجالي الاتجار في السلاح والمخدرات.

تعود الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (عاطل "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة الدرب الأحمر ، وعثر بحوزته على (31 كيلو جرام لمخدر الإستروكس – 5 بنادق خرطوش– عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة).

بمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

