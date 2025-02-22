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السبت 22 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تورينو يفوز على ميلان بثنائية في الدوري الإيطالي

نتيجة المباراة
نتيجة المباراة
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حقق تورينو انتصارًا ثمينًا على ميلان بنتيجة (2-1) في الجولة 25 من الدوري الإيطالي، في مباراة مثيرة شهدت تقلبات كبيرة وأداءً قويًا من أصحاب الأرض.


افتتح تورينو التسجيل مبكرًا في الدقيقة 5 عبر ثياو مدافع ميلان فى مرماه  انتهى الشوط الأول بتفوق الضيوف 1-0.
وشهد الشوط الثاني انتفاضة قوية من ميلان ، حيث تمكن تياني ريندرز من إدراك التعادل في الدقيقة 74 بعد هجمة منظمة. ولم تمضِ سوى دقيقتين حتى أضاف جفيداس جينيتيس الهدف الثاني لتورينو في الدقيقة 76، بعد تمريرة رائعة من أنتونيو سانابريا، ليقلب الطاولة على ميلان ويؤمن لفريقه ثلاث نقاط ثمينة.

ميلان أصحاب الأرض الجولة 25 الدورى الإيطالى الشوط الاول انتفاضة ثلاث نقاط ثمينة