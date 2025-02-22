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السبت 22 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

ڤودافون مصر توفر حلول التريبل بلاي لمشروعات شهاب مظهر في الساحل الشمالي

جانب من التوقيع
جانب من التوقيع
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أعلنت ڤودافون مصر عن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع شهاب مظهر للتطوير العقاري، بهدف توفير أحدث حلول الاتصالات والتكنولوجيا لمشروعي سيدي حنيش ومرسى بغوش في الساحل الشمالي. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود ڤودافون مصر لتوسيع خدماتها الرقمية ودعم التحول الرقمي في المجتمعات السكنية والسياحية الجديدة، وتعزيز تجربة العملاء بأحدث تقنيات الاتصالات.

بموجب  الاتفاقية، توفر ڤودافون مصر خدمات التربيل بلاي، التي تتضمن الإنترنت فائق السرعة عبر الألياف الضوئية لضمان اتصال مستقر وسريع.
الاتصالات الأرضية لتمكين تواصل موثوق بين سكان المجتمعات المغلقة،والتلفزيون الرقمي عالي الدقة لتقديم تجربة ترفيهية متطورة.
كما تقدم ڤودافون حلولًا ذكية متكاملة تعتمد على إنترنت الأشياء والمنصات الرقمية، مما يسهم في خلق مجتمعات سكنية ذكية تتمتع بأعلى مستويات الرفاهية والأمان، وتواكب أحدث التطورات في التحول الرقمي على مستوى العالم.
اكد كريم عيد، نائب الرئيس للقطاع التجاري في ڤودافون مصر، ان هذه الشراكة تعد خطوة مهمة تعكس التزام ڤودافون بتعزيز التحول الرقمي في المجتمعات السكنية المصرية، بما يتماشى مع رؤيتنا في تقديم خدمات مبتكرة ، لخلق بيئة سكنية متكاملة تلبي احتياجات المستقبل."

من جانبه، أكد أحمد خيري، مدير عام شركة شهاب مظهر للتطوير العقاري إن تلبية متطلبات عملائنا كانت دائمًا على رأس أولوياتنا، وخدمات الاتصالات أصبحت عنصرًا أساسيًا في المجتمعات السكنية الحديثة. لذلك، جاء تعاوننا مع ڤودافون مصر كخطوة استراتيجية لضمان تقديم خدمات اتصالات متكاملة تتماشى مع تطلعات سكان مشروعي سيدي حنيش ومرسى بغوش.

الالياف الضوئية الانترنت فائق السرعة الساحل الشمالي