زيارة متحف التراث ضمن الجولات الميدانية بملتقى الرسوم المتحركة بشمال سيناء.. صور

شهد متحف التراث السيناوي، زيارة للفنانين التشكيليين المشاركين في فعاليات ملتقى الرسوم المتحركة الأول بمحافظة شمال سيناء، والمقام تحت رعاية د. أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، بمدينة العريش، وتستمر فعالياته حتى ٢٨ فبراير الحالي، لدعم وإثراء الحركة الفنية بالمحافظات الحدودية.

استهلت فعاليات الملتقى بإشراف الكاتب محمد ناصف نائب رئيس الهيئة، بجولة حرة داخل المتحف بحضور أشرف المشرحاني، مدير عام فرع ثقافة شمال سيناء، الكاتب إبراهيم سالم، المدير التنفيذي للمتحف، وإياد حافظ، السكرتير التنفيذي.

خلال الجولة استمع الفنانون إلى نشأة المتحف الذي تأسس عام 1991، وأعيد افتتاحه عام 2024، بجانب التعرف على تاريخ القطع التراثية المحفوظة داخله، والتي تشمل نماذج تحاكي الحياة البدوية القديمة ومنها: الحرف اليدوية، الأدوات الزراعية، الأزياء التقليدية والأسلحة التراثية، بالإضافة إلى ستارة الكعبة الشريفة المحفوظة بالمتحف، والتي تعد أول ستارة انتجت بالمملكة العربية السعودية، فضلا عن نماذج مصغرة تبرز تطور البيت العرايشي في مراحله المختلفة.

كما شملت الجولة تفقد المنتجات الحرفية التي تقدمها جمعية حقوق المرأة السيناوية قبل تصديرها، بحضور سوسن حجاب، رئيس مجلس إدارة الجمعية، والتي قدمت بدورها نبذة مختصرة عن عادات وتقاليد المجتمع السيناوي.

ملتقى مراسم الرسوم المتحركة الأول بشمال سيناء، تنفذه الإدارة المركزية للشئون الفنية، برئاسة الفنان أحمد الشافعي، من خلال الإدارة العامة للفنون التشكيلية والحرف البيئية، برئاسة الفنانة ڨيڨيان البتانوني، بالتعاون مع إقليم القناة وسيناء الثقافي، بإشراف د. شعيب خلف، مدير عام الإقليم، وبالتنسيق مع فرع ثقافة شمال سيناء.

القوميسير العام للملتقى الفنان د. محمد غالب، ويشارك به 11 فنانا تشكيليا وهم: سماء السعيد، سها حمدي، عبد الرحمن عبد الحميد، مصطفى علي، مختار محمد، اعتماد ياسين، دارين أيمن، ثريا محمد، إيمان نبيل، إيمان حسين، وأسماء طه.

يشمل برنامج الملتقى جولات وزيارات ميدانية لأشهر المعالم بالمحافظة، منها: قلعة العريش، مدينة الشيخ زويد، معبر رفح، ومسجد الروضة.

يأتي ذلك في إطار خطة هيئة قصور الثقافة لتفعيل أماكن جديدة للمراسم بشمال سيناء، بهدف إثراء الحركة التشكيلية وإنتاج أعمال فنية تعكس خصوصية وأصالة التراث السيناوي.

ومن المقرر إقامة معرض فني بالقاهرة عقب الانتهاء من فعاليات الملتقى يضم أعمال الفنانين المشاركين.

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