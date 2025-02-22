ڤودافون مصر تُطلق أول منصة رقمية للإعلاميين لتعزيز التواصل ودعم التحول الرقمي

أعلنت ڤودافون مصر عن إطلاق أول منصة رقمية للإعلاميين والتي تهدف إلى تسهيل التواصل الفعّال بين الإعلاميين وفريق ڤودافون، مما يعزز سرعة الاستجابة للاستفسارات الصحفية ويعزز الشفافية في تبادل المعلومات.

تتيح المنصة الجديدة للإعلاميين طلب المقابلات الصحفية، وتقديم الاستفسارات، والاطلاع على أحدث البيانات الصحفية والتحديثات في مكان واحد، مما يسهم في تعزيز الكفاءة وسهولة الوصول إلى المعلومات في الوقت الفعلي. وتأتي هذه المبادرة كجزء من التزام ڤودافون مصر بتقديم حلول مبتكرة تدعم مختلف القطاعات، بما في ذلك الإعلام، ضمن استراتيجيتها الشاملة للتحول الرقمي في مصر.

أكد أيمن عصام، نائب رئيس ڤودافون مصر للعلاقات الخارجية والشئون القانونية، ان المنصة تستهدف تعزيز التحول الرقمي في قطاع الإعلام، حيث توفر للإعلاميين أداة رقمية متطورة تعمل على مدار الساعة لتلبية احتياجاتهم بسرعة وكفاءة.

وشدد علي انها لن تحل محل وسائل التواصل التقليدية، بل ستعززها، مما يتيح تجربة تواصل أكثر احترافية وسلاسة. كما أنها تُعد قناة رسمية للوصول إلى المعلومات الموثوقة حول ڤودافون مصر وأحدث التطورات التكنولوجية."

