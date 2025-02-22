أستاذ علوم سياسية: تسليم الدفعة السابعة من الأسرى اليوم خطوة إيجابية

قال الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية، إن تسليم الدفعة السابعة لتبادل الأسرى والمحتجزين بغزة، تعتبر خطوة إيجابية في إطار المرحلة الأولى، لافتًا إلى أن التسليم يأتي ضمن تنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل إليه نتيجة للجهود الدبلوماسية المصرية المكثفة.

وأضاف بدر الدين، خلال مداخلة هاتفية على فضائية «إكسترا نيوز»، رغم ما وضعته إسرائيل من عقبات في طريق التنفيذ أو التباطؤ في التنفيذ أو عدم الالتزام بالتوقيتات المتفق عليها، تسير الأمور بطريقة إيجابية، وأوشكت المرحلة الأولى على الانتهاء والمهم أن يستمر هذا التقدم والمؤشرات الإيجابية للوصول للمرحلة الثانية من الاتفاق والتي تتضمن الانسحاب الإسرائيلي من غزة.

وتابع: «تأتي بعد ذلك المرحلة الثالثة، ألا وهي مرحلة إعادة إعمار قطاع غزة، وتهتم مصر بهذه المرحلة بشكل كبير، ومن حيث التوقيت نحن على مقربة من انعقاد القمة العربية الطارئة في مصر والتي تعقد 4 مارس، وعلى الأرجح سيتم فيها اتخاذ موقف تجاه عملية إعادة الإعمار ورفض التهجير للأشقاء الفلسطينيين، وتتم إعادة البناء وإزالة الركام في ظل وجود الفلسطينيين على أرضهم».