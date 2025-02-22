تدهور مفاجئ يدفع لإجراءات طبية عاجلة.. حالة بابا الفاتيكان الصحية حرجة

كشفت مصادر طبية مسؤولة عن متابعة الحالة الصحية للبابا فرنسيس الأول بابا الفاتيكان أن حالة البابا لا تزال مُصنفة ضمن "الحالات الحرجة"، بعد تعرضه صباح اليوم لأزمة تنفسية حادة تطلبت تدخلاً عاجلاً لتزويده بالأكسجين.

وأشارت الفحوصات الطبية الأخيرة الى وجود فقر دم حاد وانخفاض ملحوظ في عدد الصفائح الدموية، ما استدعى نقل وحدات دم فورية لتحسين مؤشراته الحيوية.

وأكدت المصادر أن البابا ما يزال في حالة وعي لكن حالته الجسدية أظهرت ضعفاً كبيراً نتيجة التحديات الصحية المتلاحقة التي يواجهها، فيما توفر الفرق الطبية رعاية مكثفة على مدار الساعة لمتابعة تطورات الوضع عن كثب.

يذكر أن الدكتور سرجيو ألفييري، مدير القسم الطبي الجراحي في مستشفى بوليكلينيكو جيميللي والدكتور لويجي كاربوني، نائب مدير إدارة الصحة والنظافة في دولة الفاتيكان، قدموا تفاصيل جديدة عن الحالة الصحية للبابا فرانسيس بعد أسبوع من دخوله المستشفى. ورغم أن حالته مستقرة، إلا أن وضعه الصحي لا يزال حساسًا ويخضع للمراقبة الدقيقة.

وأوضح الأطباء أن البابا أظهر تحسنًا طفيفًا، لكنه لا يزال في مرحلة الخطر، وتعافيه سيكون بطيئًا. ولم يُحدد موعد خروجه من المستشفى حتى الآن، إذ ما زال الفريق الطبي يراقب استجابته للعلاج. وواصل الفاتيكان طلبه من المؤمنين توجيه الصلوات للبابا، مؤكدًا أن الأيام المقبلة ستكون حاسمة في مسيرة تعافيه.