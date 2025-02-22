"كنز" و"وفر إكس" تحدثان نقلة نوعية في مكافآت الكاش باك

أعلنت "كنز"، المنصة الرائدة في التجارة الإلكترونية بمصر، عن توقيع شراكة استراتيجية مع "وفر إكس"، المزود الرائد لخدمات الكاش باك في المنطقة، بهدف إحداث تحول جذري في تجربة التسوق الرقمية، من خلال تقديم مكافآت استرداد نقدي سلسة ومجزية.

تعكس هذه الشراكة التزام "كنز" بتوفير المنتجات الأساسية بأسعار معقولة، مع التركيز على تحقيق مبيعات إجمالية تصل إلى 500 مليون جنيه مصري عبر "وفر إكس" بحلول عام 2026، مما يعزز إمكانات النمو الكبيرة التي تتيحها هذه الاتفاقية.

بموجب الاتفاقية، سيتمكن عملاء "كنز" من الاستفادة من عروض كاش باك جذابة تشمل 19 فئة رئيسية و60 فئة فرعية، دون حد أدنى للإنفاق أو حد أقصى لمبالغ الاسترداد. كما سيتم تقديم عرض إطلاق حصري يتيح للمتسوقين الاستفادة من كاش باك مضاعف يصل إلى 15% خلال الشهر الأول عند الشراء من "كنز" عبر "وفر إكس".

أكد أحمد عاطف، الرئيس التنفيذي لشركة "كنز"، أن هذه الشراكة تمثل خطوة جريئة نحو إعادة تعريف التجارة الرقمية في مصر

من جانبه، قال عز فايق، الرئيس التنفيذي لشركة "وفر إكس"، أن التعاون يعزز التزامنا بتمكين المتسوقين المصريين من تحقيق توفير حقيقي عبر مكافآت كاش باك حصرية، ما يجعل تجربة التسوق أكثر مكافأة وسهولة."

تعكس هذه الشراكة التزام "وفر إكس" بتوسيع نطاق المدخرات للمستهلكين المصريين من خلال شبكة تجارية متنامية، وحلول كاش باك مبتكرة تتماشى مع الاحتياجات المحلية.

كما ستساهم "كنز" في تحقيق تفاعل أعمق مع العملاء وتحليل رؤى السوق لتحسين العروض المستقبلية، ما يضمن تجربة تسوق أكثر تميزًا وسلاسة.

بفضل دمج أحدث التقنيات مع الحوافز المخصصة للمستهلكين، تمهد "كنز" و"وفر إكس" الطريق لمستقبل جديد في عالم التسوق الرقمي في مصر، حيث لا تقتصر الفوائد على توفير عروض لا تضاهى، بل تمتد إلى خلق تجربة تسوق تفاعلية وسهلة الوصول، مما يعزز مكانة السوق المصرية كوجهة رئيسية للابتكار في التجارة الإلكترونية.