تعليم "مستقبل وطن" تطلق مسابقة أوائل الطلبة للمرحلتين الابتدائية والإعدادية

عقدت أمانة التعليم والبحث العلمي المركزية بحزب مستقبل وطن، برئاسة النائب سامي هاشم اليوم اجتماعاً تنظيمياً، بحضور الأمناء المساعدين وأعضاء هيئة مكتب الأمانة، وأمناء التعليم والبحث العلمي في المحافظات، لمناقشة خطة العمل خلال الفترة المقبلة، والاتفاق على الإستعدادات النهائية لإطلاق مسابقة "أوائل الطلبة"، في المقر الرئيسي للحزب بالقاهرة الجديدة.

وأكد النائب سامي هاشم، أن حزب مستقبل وطن ينظم مسابقة "أوائل الطلبة" للعام الرابع على التوالي، مشيراً إلى أنها ستكون للمرحلتين الإبتدائية والإعدادية، بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والجهات المختصة ذات الصلة، موضحاً وجود لجان للإشراف على المسابقة بمشاركة العديد من أمانات الحزب المختلفة.

شهد الاجتماع، نقاشات موسعة حول تحديد موعد المسابقة، والجوائز المقدمة، والمواد الدراسية التي تشملها المسابقة وهي "اللغه العربية ومادة العلوم والدراسات" بالإضافة إلى المدارس التي ستتضمنها المسابقة.