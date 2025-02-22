"2B" تعلن خططًا توسعية في السوق المصرية .. وتستهدف نموًا بنسبة 50% فى 2025

أعلنت شركة 2B لتكنولوجيا المعلومات عن خططها للتوسع في السوق المصرية عبر افتتاح عدد من الفروع الجديدة باستثمارات تصل إلى 30 مليون جنيه، مع التركيز على تعزيز انتشارها في مدن الصعيد. كما تستهدف الشركة زيادة منافذ علامتها التجارية الخاصة لدعم صغار المستثمرين في قطاع تجزئة الإلكترونيات.

وأكد الدكتور محمد جريدة، رئيس الشركة، أن2B حققت نموًا بنسبة 50% في مبيعاتها خلال العام الماضي، وتسعى لمواصلة هذا الزخم خلال 2025، خاصة مع ارتفاع الطلب على الهواتف المحمولة، التي تشكل جزءًا كبيرًا من مبيعاتها.

كما كشف عن خطط الشركة للتحول إلى بيت خبرة في تطوير الحلول البرمجية في مجالات التجارة الإلكترونية والتسويق الرقمي، مع توجه لتصدير هذه الحلول إلى الأسواق الخارجية.

وفي إطار توسعها الإقليمي، تخطط 2B لإطلاق خدمات ما بعد البيع الخاصة بها "2B Fix" في السوق السعودي بحلول أواخر 2025 أو بداية 2026، من خلال شراكة استراتيجية.

وأكدت نهى مرغني، رئيس قطاع العمليات، أن مبيعات التقسيط تمثل النسبة الأكبر من إجمالي المبيعات، فيما تشكل المبيعات عبر الإنترنت 15%، مع استمرار التعاون مع البنوك ومزودي الحلول المالية لتوفير خيارات دفع مرنة.

وتحتفل 2B بمرور 25 عامًا على تأسيسها، حيث نجحت في ترسيخ مكانتها كواحدة من أبرز الشركات في مجال التكنولوجيا، التجزئة، والتوزيع في مصر، مقدمةً حلولًا متطورة لأكثر من 150 شركة رائدة في مختلف القطاعات، مع التزامها المستمر بالابتكار والتحول الرقمي.