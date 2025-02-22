غضب فى كييف من المطالب الأمريكية.. «زيلينسكى» يسعى للتوصل إلى اتفاق عادل مع واشنطن حول المعادن الأوكرانية

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إنه يأمل في التوصل إلى اتفاق "عادل" مع الولايات المتحدة، حيث تجري الدولتان مفاوضات بشأن حصول الشركات الأمريكية على المعادن الاستراتيجية في أوكرانيا مقابل مساعدة واشنطن في التعامل مع موسكو.

وقال زيلينسكي في رسالته المصورة المسائية التي نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي: "الفريقان الأوكراني والأمريكي يعملان على مسودة اتفاق بين حكومتينا وآمل في التوصل إلى نتيجة عادلة". وكان زيلينسكي قد رفض النسخة الأولى من هذا الاتفاق.

ويعرب الأوكرانيون عن غضبهم في أعقاب طلب الرئيس دونالد ترامب من أوكرانيا تسليم نصف ثروتها المعدنية - بما في ذلك الليثيوم والنفط والغاز والبنية التحتية الرئيسية كـ"رد" على المساعدة العسكرية الأمريكية.

وقد قوبل الطلب غير المسبوق بقيمة ٥٠٠ مليار دولار، الذي قدمه وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت خلال زيارته الأخيرة إلى كييف، بمعارضة شرسة من المسئولين والمواطنين الأوكرانيين على حد سواء.

رفض الرئيس فولوديمير زيلينسكي الاقتراح بسرعة، مؤكدًا أن أوكرانيا تتطلب ضمانات أمنية قبل إجراء أي مفاوضات بشأن مواردها الطبيعية الشاسعة. مع احتفاظ أوكرانيا بنحو ٥٪ من احتياطيات المعادن العالمية، أشار زيلينسكي إلى أن الولايات المتحدة قدمت ٦٩.٢ مليار دولار كمساعدات عسكرية - أقل بكثير من المبلغ الذي يطلبه ترامب الآن.

وأحد ساحات المعارك الرئيسية في هذا الصراع الجيوسياسي هو رواسب الليثيوم في أوكرانيا، والتي تعد من بين الأكبر في أوروبا، ففي منطقة كيروفوهراد الوسطى، لا تزال رواسب الليثيوم الضخمة في ليوديان غير مستغلة إلى حد كبير، على الرغم من قدرتها على إنتاج آلاف الأطنان من الليثيوم يوميًا.

